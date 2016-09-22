版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 22日 星期四 10:13 BJT

更新版 1-台湾汇市：台币盘初涨逾2角创14个月高位，惟进口商买汇收敛升幅

(新增更多评论)

路透台北9月22日 - 台币兑美元 周四盘初升逾2角报31.160，创14个月盘中新高；交易员指出，此前美联储宣布维持利率不变，令国际美元承压走疲， 带动台币盘初一度大涨2.7角。

他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.14亿美元，主要消化进口商在台币大升后买汇需求增温，致台币升幅收敛至1角内，后续关注台股及外资动向。

今日台币盘中高位来到31.160，前高为2015年7月20日的31.090。

〞早上还看不出来外资交投，反而是进口商比较多。〞一位大型公营银行交易员说。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.205/31.255，上日收在31.029。

本地时间10:07，台币兑美元报31.361，成交区间在31.160-31.400，上日收在31.430；台股加权指数 则跌0.07%。

交易员预测今日主要交易区间：

•31.160-31.400。

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元维持疲态，之前FED维持利率不变并暗示升息步伐放缓

--美国FED：保持利率不变，暗示年底前会升息一次

--《焦点》美联储维持利率不变，暗示年底前会升息一次 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐