更新版 1-台湾汇市：台币盘初涨逾2角创14个月高位，惟进口商买汇收敛升幅

香港已公布经济指标--2017/1/16
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
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路透台北9月22日 - 台币兑美元 周四盘初升逾2角报31.160，创14个月盘中新高；交易员指出，此前美联储宣布维持利率不变，令国际美元承压走疲， 带动台币盘初一度大涨2.7角。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约2.14亿美元，主要消化进口商在台币大升后买汇需求增温，致台币升幅收敛至1角内，后续关注台股及外资动向。
今日台币盘中高位来到31.160，前高为2015年7月20日的31.090。
〞早上还看不出来外资交投，反而是进口商比较多。〞一位大型公营银行交易员说。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，各种天期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘扩大；目前指标一个月天期美元/台币远汇 报31.205/31.255，上日收在31.029。
本地时间10:07，台币兑美元报31.361，成交区间在31.160-31.400，上日收在31.430；台股加权指数 则跌0.07%。
交易员预测今日主要交易区间：
•31.160-31.400。
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--美国FED：保持利率不变，暗示年底前会升息一次
--《焦点》美联储维持利率不变，暗示年底前会升息一次 (完) (记者 詹静宜； 审校 林高丽)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港
0152GMT * 美元/韩元突破以前的1,180整数位障碍，触及盘中高点1,181.9 * 美元/离岸人民币稍早反弹，提振美元/韩元 * 波林格下降通道上档1,187.2可能向多头招手 * 若突破1,187.2，则将推翻看空技术信号，可能引发空头回补 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价