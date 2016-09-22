港报财经评论：日央行博到尽，滙债市应酬下--信报9月22日

香港已公布经济指标--2017/1/16
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
日央行博到尽，滙债市应酬下/ 习广思
日本央行行长黑田东彦昨天果然交足戏博到尽，不达2%通胀目标誓不休。日本人的通胀预期能否重燃，市场对此信心就唔多大，但有央行继续出招，环球股市又惯常地继续炒。今日轮到美国联储局出场，虽然主席＂伦姨＂可能口风懒鹰，不过市场最紧要是看公开市场委员会（FOMC）对明年加息的预测幅度会否下调，目前一众委员预测明年底利率中位数较目前高1.25厘。
港股昨天市底颇佳，互联网股、内房内银股、本地蓝筹地产股，以至滙控（00005）及港交所（00388）的股价均有不俗表现。若联储局的议息结果没有大意外，则恒指短线有机会升上24000点，昨天收报23669点，涨139点。
日央行招数层出不穷，黑田东彦昨天使出管理国债孳息曲线（yield curve control），透过调节长短债的购买比例，把10年期国债孳息钉在零水平，即近期的水位，避免孳息曲线过于扁平，影响银行净利息收入。
市场的演绎是，央行使出此招，可能是日后能买的国债日少，撑住每年定额增购80万亿日圆国债，可能无以为继，故改为钉住债息，有需要时才买入，例如10年期债息低于零水平时便停止入市。
欧央行理事8月底在Jackson Hole举行的各地央行大会上，也曾提及以孳息率为锚的货币政策。除了买债不再设定限额外，黑田这次新招也可能为进一步减息铺路，当新招推行一段时间后，长息确能稳定在零水平，则日央行可以再降短息，而不致影响银行的利润。
黑田新政的另一重点是承诺继续放宽货币政策， 令通胀率超越2%的目标，并稳定处于高位，可说不见通胀心不死。他预期2018年3月底年度通胀应可达标。讲就容易，市场普遍对其达标日期有疑问，能否坐言起行，就要睇佢老兄与老板安倍晋三（日本首相）未来年半的表现。
黑田另一招就是与政府＂勾结＂，香港因横洲发展项目被指涉＂官商乡黑＂勾结而闹得＂横＂风＂横＂雨，但日央行在议息后新闻公告就重提2013年1月与政府发表的联合声明，彼此在政策上协调，共同努力尽早解决通缩。央行会继续采用量宽政策及控制孳息曲线，以尽快稳定物价，货币政策与财政政策可起协同效应。黑田可说是画公仔画出肠，在主要经济国的央行中，鲜有讲得这么白的：安倍政府大开库房使钱，由央行付钞。如果明年通胀仍未见2%的踪影，＂直升机撒钱＂最终会在日本上空出现。
黑田讲就讲得好尽，实行缸瓦船打老虎，尽地一煲。不过，能否激发起人心，令通胀预期升温？搞咗咁多年都搞唔起，人心似变了咸鱼，单凭昨天的招数，唔容易再燃起消费与投资的激情。日央行的新招应该陆续有来。
日央行公布新政策后，日圆跌了一阵后便倒升， 今晚联储局议息后若无特别，日圆兑美元随时升穿百圆大关，日本10年期国债孳息也是升过后又回软。各类资产中最受惠的仍是环球股市，普遍扬升，而且升势延续至欧洲时段。
另一类受惠放水的资产是黄金，日圆及商品货币升势凌厉，美滙指数回落，若联储局今天凌晨的议息声明及耶伦在记者会上没有十分鹰的言论，则金价有机会在1300美元找到支持，完成7月以来的调整。（完）
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路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港
0152GMT * 美元/韩元突破以前的1,180整数位障碍，触及盘中高点1,181.9 * 美元/离岸人民币稍早反弹，提振美元/韩元 * 波林格下降通道上档1,187.2可能向多头招手 * 若突破1,187.2，则将推翻看空技术信号，可能引发空头回补 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价