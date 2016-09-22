重发-港报社评：拓横洲显深层矛盾，务实觅出路--经济日报9月22日

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特首梁振英昨召开记者会，为横洲争议解画，虽一定程度解答公众疑问，但仍有不少具体问题或须进一步讨论。横洲事件更凸显，各种拓地方式皆难免争议，有待社会更理性务实商讨。

元朗横洲发展建1.7万伙公营房屋的规划惹争议，公众关注港府有否碍于乡事压力，令计划＂缩水＂至4,000伙。梁振英昨率有关官员就事件解画，一定程度回答了公众疑问。

如公众关注到底是谁人决定将横洲发展分拆成三期，梁振英表示此为房署建议，并提上他主持的＂三司会议＂讨论，最终由他作出决定。若按梁振英所述，横洲分期发展的决定，是经过由下而上的程序，而非出自个别政府高层的长官意志，此应有助纾减公众对横洲发展是否存在官商乡＂勾结＂之疑。

然而，横洲事件既受社会高度关注，当中不少具体问题，势续惹公众议论，如第二、第三期的发展，能否有更具体的时间表以至承诺？现时仍违规占用农地甚至官地的货柜场、车场等，港府又有何对策处理，以腾空土地建屋？公众仍有不少疑问下，横洲风波恐难言完全平息。

其实横洲发展酿成风波，更凸显开拓土地的难处。土地是本港的珍贵资源，背后涉及的利益角力盘根错节，无论开拓哪一种土地，都难免掀起难以逆料的难题。

就如横洲项目涉及大量本来是农地、但多年来已被挪作他用，且难以恢复原貌的＂棕地＂。虽然＂棕地＂上的货柜场、车场等或涉违规甚至违法，但从现实而言，本港的工商、物流业对这些用地确有实际需要，港府若要回收棕地建屋，如何张罗其他土地安置这些设施，的确是难以回避的难题。

至于其他土地开发模式，如重建旧区，往往令公众担心会破坏本港昔日风貌；发展绿化带，又被质疑青山绿水难再；对地产商持有的新界土地开绿灯允许发展，亦易惹官商勾结之嫌；至于开发郊野公园，对不少港人而言更是碰不得的＂圣域＂。持反对意见者，除发起社会运动抗争，以至申请司法覆核，图推翻发展决定，令港府觅地建屋一再碰壁。

惟要解决本港房屋问题，无地不行，如何拓地须港府与公众有更理性、务实的讨论，寻求一些争议性相对较可控的方向，如探讨是否以填海造地作未来供地主力，冀能尽量凝聚社会较多数人的共识，设法为觅地建屋减少障碍。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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