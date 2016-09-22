港报社评：摸底摸出横祸，重回谘询正轨--信报9月22日

特首梁振英在昨天的记者会临近结束之时，以哽咽语调声称：＂我哋做出嚟嘅成绩，粒粒皆辛苦。＂这感性片段能够扭转横洲事件造成的不良印象吗？只怕事与愿违，甚至适得其反，舆论普遍的反应是觉得这位特区政府最高决策者假惺惺，毕竟有关＂官商乡黑勾结＂的疑虑仍未完全释除，似有还无的泪光乍现并不足以博取同情。最低限度，警方新界北总区先后拘捕六名男子，涉嫌恐吓朱凯廸，间接证实这位候任立法会议员的确因为横洲事件而惹上了恶势力，不排除正是牵涉阻挠当地发展计划的既得利益者。真相未大白之前，特首的哽咽彷佛尚没流淌的鳄鱼泪。

在记者会上，梁振英表示房屋署按一贯做法，游说地区人士收集意见，在四次非正式的＂摸底＂过程中，有意见反对在横洲兴建一万七千个公营房屋单位，因为担心对社区造成压力，所以必须以新政策处理。特首说道，每周三司会议有商讨土地发展事宜，运输及房屋局提出优先发展第一期四千三百个单位，第二及三期的一万二千七百个单位延后，但合共一万七千个单位的目标不变。梁振英承认，分期行事由他拍板决定，为免拖累项目进度，接纳运房局的建议，＂作为行政长官，这是应有担当＂。

综合梁振英与运输及房屋局局长张炳良昨日所披露的情节，横洲发展计划之所以由一万七千伙变成四千伙，最主要的关键是几次＂摸底＂都遭遇地区人士反对，因此采取＂先易后难＂方针，优先处理绿化地带，迁走包括凤池村、永宁村及杨屋新村等等的非原居民村落，然后再去处理现时用作停车场及货柜场等等的棕地。可是问题正正在于，为什么单凭＂摸底＂就作出决定？张炳良也承认，非正式的游说不会取代正式的谘询程序，那么政府显然欠了香港人一个公开透明的谘询。

至于地区人士反对，政府随即修改计划，姑且相信特首所言不是建屋量大幅缩水，但始终是分期行事，究竟意味着什么？由于没有一个公开透明的谘询，所以难免让外界质疑，要么有勾结的嫌疑，要么有妥协的可能，先易后难云云，不免予人欺善怕恶之感。

有报道指出，横洲棕地现存的停车场每月收入高达八百多万元，一年利润接近一亿元。利字当头，一些既得利益者反对建屋计划可以理解，但作为要给全港市民纾缓房屋压力的政府，连特首也要以＂粒粒皆辛苦＂来剖白心中的委屈，收回棕地重新发展真的难比登天吗？候任议员姚松炎批评，政府将此事扭曲成涉及棕地作业的技术困难，其实是转移视线。就算是技术困难，我们相信只要下大决心，真正迎难而上，必定可以解决，更何况，不少棕地作业乃霸占官地得来，依法办事看不出有何难度。

仅有＂摸底＂而没有谘询，实在是这次横洲风波的症结所在，摸着摸着，摸出一个自毁公信力的横祸。如果不是朱凯廸穷追猛打，＂摸底＂连会议纪录也没有，在这样黑箱作业的情况下，阴谋论迭起乃自然而然之事，而且不排除部分确另有内情，有待警方向六名被捕人士查个水落石出。

黑箱作业之弊，甚至让＂被摸底＂人士亦糊里糊涂。张炳良表示，房署人员曾与元朗区议员黄伟贤及邝俊宇会面，两人支持在横洲兴建四千个公屋单位，但邝俊宇昨天表示，他与黄伟贤从没有听过政府提出一万七千建屋单位的计划，亦从不知道有分期安排，不满被屈。

横洲沦为横祸，亡羊补牢之法惟有重回谘询正轨，与此同时拿出决心和魄力，收回棕地，当局不妨考虑一批候任立法会议员的建议，＂先易后难、先棕后绿、重新谘询＂。

建屋安民，哪怕＂锄禾日当午，汗滴禾下土，谁知盘中飧，粒粒皆辛苦！＂（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘