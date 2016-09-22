中国汇市：路透测算的人民币汇率指数续跌，CFETS指数微跌至94.28

路透上海9月22日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周四较上日微跌0.21%至94.28；SDR篮子指数微跌至95.32，BIS篮子指数微跌至94.93。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.60%，SDR篮子指数跌3.56%，BIS指数跌6.66%。 CFETS篮子货币 今日中间价 CFETS篮子货币较上日升贬点

数 人民币 6.6513 225 欧元 7.4495 -99 日圆 6.6361 -695 港元 0.8577 26.9 英镑 8.6722 -63 澳元 5.0788 -380 新西兰元 4.8897 -75 新加坡元 4.9219 -201 瑞郎 6.8374 -215 加元 5.0894 -287 林吉特 0.6179 -3.8 卢布 9.6045 -1058 泰铢 5.2017 -44

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报94.63，较上日微跌0.52%；RXY全球在岸人民币指数 报94.42，较上日微跌0.66%；RXY参考离岸人民币指数 报94.8，较上日微跌0.38%；RXY参考在岸人民币指数 报94.59，较上日微跌0.53%。