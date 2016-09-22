韩国个股：韩国产业银行考虑提供借款协助韩进海运卸货--媒体

路透首尔9月22日 - 韩国媒体周四报导，韩国产业银行(KDB)正考虑出借约500亿韩元(4,500万美元)给韩进海运 ，协助该公司卸下受困的货物。该银行为韩进海运的头号债权银行。

线上新闻服务“Money Today”引述韩国产业银行匿名消息人士报导称，该行将与金融服务委员会讨论相关事宜，并将于周四或周五决定是否提供这笔借贷。