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货币新闻 | 2016年 9月 22日 星期四 10:09 BJT

芝加哥期市：大豆期货微升，但天气利好收割的因素限制涨势

以下是0125GMT报价：
    
      合约               价格    变动   涨跌%   两日    30日  RSI
                                               涨跌%  移动均值
    CBOT小麦            408.50   0.75    +0.18%    +1.11%     416.10  73
    CBOT玉米            340.75    0.75    +0.22%    +1.04%     333.43  73
    CBOT大豆            978.75    3.25    +0.33%    +0.64%     977.73  51
    CBOT稻米              9.70  $0.02    +0.21%    -0.67%      $9.82  55
    美国原油             45.79  $0.45    +0.99%    +5.41%     $45.66  61
    汇率 
    欧元/美元           $1.119  $0.002    +0.15%    +0.33%
    美元/澳元           0.7632    0.010    +1.31%    +1.92%
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李爽/汪红英；审校 张若琪/戴素萍)

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