《全球主要央行动态》--9月15日-9月22日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月15日-9月22日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。美联储主席叶伦在最新的政策声明发布后称，从目前的情况来看，美国经济增长加速，需要升息以防经济过热，以及由此引发的高通胀。叶伦表示，如果就业市场继续改善，且未出现任何新的重大风险，她预计年内会升息一次。声明公布后，美股上涨，美元下跌，美元兑日圆一度触及三周半新低，美国公债价格上涨，金价上扬。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)管委雅兹贝奇在一项专访中表示，欧洲央行的刺激措施正在发挥效果，因此目前没有必要调整，即使变成有必要调整，也应该是小幅调整。

欧洲央行首席经济学家普雷特表示，欧洲央行1.2万亿(兆)欧元购债资金有六成流向德国，资金从欧元区其他地方流向区内最强劲经济体的情势加剧 。该央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼警告称，不要利用欧洲央行的购债计划来资助欧元区内负债沉重的国家。若按出资比例购买，对德债的购买比例应该最大 。

魏德曼表示，除非公投退欧后的英国至少是欧洲经济区(EEA)的成员，否则总部位于英国的金融机构将失去允许它们在欧盟区域内运营的所谓通行权 。他还称欧洲央行肩负制定欧元区货币政策与银行监管的双重职责，面临着利益冲突问题 。

欧洲央行研究显示，欧元区就业成长速度快过预期，且可能持续下去，但代价是生产率、甚至长期经济成长率受到影响。

英国央行表示，九名委员一致同意维持利率在纪录低点0.25%不变。英国央行亦以9票全票通过维持4,350亿英镑的购债目标不变，继续推行新计划买进100亿英镑公司债。该央行称今年稍后仍有可能降息至略高于零，即便英国公投退欧后对英国经济的冲击要小于上月预期。

英国央行货币政策委员桑德斯称并不认为英国央行即将耗尽弹药，认为有进一步放宽政策的空间。他还称过去八个月对英国退欧的看法发生改变，未来10-15年英国经济应会以合理的步伐增长。

瑞士央行维持扩张性货币政策不变，同时维持负利率在纪录低点，尽管外界对于该政策损及银行和养老金的批评声浪不断加剧。瑞士央行维持三个月伦敦银行间拆放款利率(Libor)目标区间在负1.25%至负0.25%不变，与此同时其还活期存款利率维持在负0.75%不变。

**日韩**

日本央行大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。但日本央行没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标，它表示，调整的目的是重新设置刺激计划，以进行实现并保持2%通胀目标的持久战。政策决议公布后，日股上扬，美元/日圆触及一周高位102.79，10年期日债收益率升至零水准，美债收益率上扬。

韩国央行委员会成员Hahm Joon-ho称，韩国经济继续成长，但增长“不稳定”，主要受建筑投资及房地产市场活动支撑。Hahm还称，这些国内外金融稳定方面的风险，对制定货币政策构成了“极大困难”。

**澳新**

澳洲央行总裁洛威在其上任后的首次公开讲话中对经济给出乐观评估，称今年两次降息、以及汇率贬值和大宗商品价格持稳，均支撑经济成长。不过他预计通胀将在一段时间维持疲弱，但之后随着就业市场形势好转，通胀将逐步上升。

澳洲央行在9月会议记录中，暗示利率前景将呈现平稳，因今年已降息两次，且澳洲经济在四分之一世纪中未见衰退。澳洲央行本月初维持政策利率不变在1.5%，央行称，尽管企业投资下滑，但经济仍以潜力水平增长。

新西兰央行维持指标利率在2.0%不变，但重申将需进一步放宽政策。“货币政策将保持宽松。我们目前的预估和假设显示，需要进一步放宽政策，以确保未来通胀率回到目标区间的中段，”新西兰央行总裁惠勒在声明中称。

**中国**

中国央行货币政策二司副司长周诚君表示，人民币资产的收益率依旧具有吸引力，人民币不仅能成为投资货币和储备货币，也能成为国际金融交易货币，这是下一阶段人民币国际化政策框架的应有之义。他指出，这意味着中国要进一步推进资本项目可兑换，进一步开放金融市场，让国内的投资者参与到国际外汇市场，境外投资者更好地参与到中国的外汇市场。

中国人民银行副行长陈雨露表示，大型基础设施等项目建设周期和投资回收期都比较长，要研究通过扩大直接融资、开展PPP合作等模式，鼓励和引导各类社会资本特别是中长期资金，参与“一带一路”重点项目建设。

**其它**

俄罗斯央行今年第二次调降指标利率，称因通胀放缓，通胀预期下降和经济复苏存在不确定性，但该央行称明年之前将不会再降息。该央行降息50基点至10%，符合分析师预期。

加拿大央行总裁波洛兹表示，加拿大利率将在更长时间内维持在低位，因经济面临强大阻力，且企业投资弱于预期，但政府基础设施建设支出将提振经济增长。波洛兹称，鉴于目前的低息环境，企业需调整对投资回报的预期。波洛兹的讲话表明，加拿大央行仍将按兵不动，即便经济难以获得动能。

瑞典央行最新政策会议记录显示，瑞典通胀率正在升向目标值，但如有必要，央行需准备进一步放宽货币政策 。央行副总裁史金斯利称，不想看到瑞典克朗升值太快，除了其他措施之外，必要时央行准备在汇市进行干预 。

巴西央行总裁戈尔德法因(Ilan Goldfajn)在接受采访时表示，新兴市场因美国升息而陷入动荡的前景，可能阻止巴西很快降低持有的货币互换，同时也应会促使政府迅速推进经济改革。 (完)

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