台湾债市：10年券殖利率早盘下跌，因美联储下调经济与利率水准预估

香港已公布经济指标--2017/1/16
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透台北9月22日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周四早盘下跌。交易员指出，因美联储下调经济成长预估，并调降了利率水准预估，台债随国际债市反映此一利多。
不过他们表示，盘面上除了些许空单回补外，追价买盘并不是太积极，毕竟还有发债计划以及下周央行理监事会议等变数有待厘清。
〞美联储的决议都在预期内，但调降利率预估让市况偏多。〞一位大型银行交易员说。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。
在日本、美国央行货币政策变数厘清后，市场关注点转到下周将召开的台湾央行理监事会议。
一大型证券商交易员表示，近期券商偏向减码，但银行则是沿路承接；有少数银行觉得央行在月底还是会降息。
不过大型银行交易员认为，今日银行间隔夜拆款利率已连续第三天开盘报在0.182%高位，月底再降息机率可能偏低。
另一证券商交易主管也称，月底若再降息，定存利率恐怕跌破1%，在台湾近期受风灾导致农损扩大，一般民众面临蔬果等必需品价格上扬压力增加等考量下，央行恐怕会先停看听。
本地时间10:01，10年券105/11 殖利率跌2.60基点至0.7205%，成交73亿台币；而五年券105/8 尚未成交。
交易员预估，105/11期今日殖利率区间料在0.70-0.73%；五年券105/8期公债殖利率区间料在0.54-0.56%。
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--《专题新闻快速浏览》--美联储维持利率不变，但暗示年底前可能升息一次 (完) (记者 董永年；审校 张喜良)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港
0152GMT * 美元/韩元突破以前的1,180整数位障碍，触及盘中高点1,181.9 * 美元/离岸人民币稍早反弹，提振美元/韩元 * 波林格下降通道上档1,187.2可能向多头招手 * 若突破1,187.2，则将推翻看空技术信号，可能引发空头回补 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价