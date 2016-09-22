台湾债市：10年券殖利率早盘下跌，因美联储下调经济与利率水准预估

路透台北9月22日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周四早盘下跌。交易员指出，因美联储下调经济成长预估，并调降了利率水准预估，台债随国际债市反映此一利多。

不过他们表示，盘面上除了些许空单回补外，追价买盘并不是太积极，毕竟还有发债计划以及下周央行理监事会议等变数有待厘清。

〞美联储的决议都在预期内，但调降利率预估让市况偏多。〞一位大型银行交易员说。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

在日本、美国央行货币政策变数厘清后，市场关注点转到下周将召开的台湾央行理监事会议。

一大型证券商交易员表示，近期券商偏向减码，但银行则是沿路承接；有少数银行觉得央行在月底还是会降息。

不过大型银行交易员认为，今日银行间隔夜拆款利率已连续第三天开盘报在0.182%高位，月底再降息机率可能偏低。

另一证券商交易主管也称，月底若再降息，定存利率恐怕跌破1%，在台湾近期受风灾导致农损扩大，一般民众面临蔬果等必需品价格上扬压力增加等考量下，央行恐怕会先停看听。

本地时间10:01，10年券105/11 殖利率跌2.60基点至0.7205%，成交73亿台币；而五年券105/8 尚未成交。

交易员预估，105/11期今日殖利率区间料在0.70-0.73%；五年券105/8期公债殖利率区间料在0.54-0.56%。

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