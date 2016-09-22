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亚洲 | 2016年 9月 22日 星期四 10:32 BJT

《汇市简讯》美元/日圆脚步沉重，但暂时守住100大关

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* 美元/日圆压力沉重

* 海外市场怀疑日本央行政策举措效果。而美联储公布决议后美债收益率下滑也令汇价承压

* 日本央行想必很不乐见美元/日圆从102.79高位大幅翻跌

* 市场传闻在100.00之前有日本买盘进驻

* 支撑位在8月16日低点99.55，以及月线图一目均衡云区顶端切入位99.40

* 美元/日圆自2013年12月以来交投在该处月线图云区水平之上

(完) (编译 李婷仪 审校 戴素萍)

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