中国新债：铁路总公司周五将招标发行200亿元固息债，期限10年和20年

香港已公布经济指标--2017/1/16
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海9月22日 - 中国铁路总公司周四公告，将于周五(23日)招标发行今年第二期铁路建设债券，规模总计200亿元人民币，其中10年期品种150亿元，20年期50亿元。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为9月23日上午10:00-11:00。10年和20年期招标利率区间分别为2.53%-3.53%、2.83%-3.83%。
上述债券按年付息，起息日、缴款截止日和发行期均为下周一(26日)，牵头主承销商为中银国际证券，联席主承销商包括中信证券、国开证券、招商证券、华泰联合证券和西南证券。
本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券信用评级均为AAA。
中国铁路总公司上周三(9月14日)已招标发行年内首期铁路建设债券，10年期品种中标利率为3.15%，20年期中标利率为3.42%，两期债对应投标倍数为5.22倍和5.55倍。
中国国家发改委近日核准中国铁路总公司分期发行3,000亿元人民币铁路建设债券（企业债），所筹2,000亿元资金用于铁路建设项目和装备购置，1,000亿元用于债务结构调整。其中今年发行1,700亿元，550亿元用于长沙至昆明的铁路客运专线等31个铁路建设项目，500亿元用于装备购置，650亿元用于债务结构调整。
发改委并称，中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策继续延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任担保。
中国债券信息网统计数据显示，2015年铁路总公司共发行1,500亿元建设债券，期限包括10年和20年两种。(完)
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here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港
0152GMT * 美元/韩元突破以前的1,180整数位障碍，触及盘中高点1,181.9 * 美元/离岸人民币稍早反弹，提振美元/韩元 * 波林格下降通道上档1,187.2可能向多头招手 * 若突破1,187.2，则将推翻看空技术信号，可能引发空头回补 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价