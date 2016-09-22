中国新债：铁路总公司周五将招标发行200亿元固息债，期限10年和20年

路透上海9月22日 - 中国铁路总公司周四公告，将于周五(23日)招标发行今年第二期铁路建设债券，规模总计200亿元人民币，其中10年期品种150亿元，20年期50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该期债采用单一利率(荷兰式)招标方式，具体招标时间为9月23日上午10:00-11:00。10年和20年期招标利率区间分别为2.53%-3.53%、2.83%-3.83%。

上述债券按年付息，起息日、缴款截止日和发行期均为下周一(26日)，牵头主承销商为中银国际证券，联席主承销商包括中信证券、国开证券、招商证券、华泰联合证券和西南证券。

本期债券由铁路建设基金提供担保，中诚信国际信用评级有限责任公司对发行人和本期债券信用评级均为AAA。

中国铁路总公司上周三(9月14日)已招标发行年内首期铁路建设债券，10年期品种中标利率为3.15%，20年期中标利率为3.42%，两期债对应投标倍数为5.22倍和5.55倍。

中国国家发改委近日核准中国铁路总公司分期发行3,000亿元人民币铁路建设债券（企业债），所筹2,000亿元资金用于铁路建设项目和装备购置，1,000亿元用于债务结构调整。其中今年发行1,700亿元，550亿元用于长沙至昆明的铁路客运专线等31个铁路建设项目，500亿元用于装备购置，650亿元用于债务结构调整。

发改委并称，中国铁路建设债券为政府支持债券，其投资人所得税减半征收的优惠政策继续延续；各期铁路建设债券由铁路建设基金提供不可撤销连带责任担保。

中国债券信息网统计数据显示，2015年铁路总公司共发行1,500亿元建设债券，期限包括10年和20年两种。(完)

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here (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)