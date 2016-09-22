香港个股：新城发展为上海住宅发展项目引入中国金茂为伙伴

香港已公布经济指标--2017/1/16
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港9月22日 - 中国中型房地产企业--新城发展 宣布，为其在上海的一个住宅项目发展引入中国金茂 为股东，后者将支付18.13亿元人民币的地价，以取得项目公司的49%权益。
该幅上海土地位于虹口区凉城新村街道301街坊，规划建筑面积约5.49万平方米，作住宅发展用途。土地价款原来为37亿元，中国金茂透过收购新城发展的一家附属公司，以取得土地项目的49%权益，出资18.13亿元。
中国金茂为中国中化集团的房地产开发业务平台，新城发展表示，集团的策略为与知名物业发展商合作开发部分项目，以发挥协同效益及分散财务风险。
新城发展周四早盘初段股价涨3.9%，中国金茂升1.61%。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港
0152GMT * 美元/韩元突破以前的1,180整数位障碍，触及盘中高点1,181.9 * 美元/离岸人民币稍早反弹，提振美元/韩元 * 波林格下降通道上档1,187.2可能向多头招手 * 若突破1,187.2，则将推翻看空技术信号，可能引发空头回补 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价