香港个股：新城发展为上海住宅发展项目引入中国金茂为伙伴

路透香港9月22日 - 中国中型房地产企业--新城发展 宣布，为其在上海的一个住宅项目发展引入中国金茂 为股东，后者将支付18.13亿元人民币的地价，以取得项目公司的49%权益。

该幅上海土地位于虹口区凉城新村街道301街坊，规划建筑面积约5.49万平方米，作住宅发展用途。土地价款原来为37亿元，中国金茂透过收购新城发展的一家附属公司，以取得土地项目的49%权益，出资18.13亿元。

中国金茂为中国中化集团的房地产开发业务平台，新城发展表示，集团的策略为与知名物业发展商合作开发部分项目，以发挥协同效益及分散财务风险。

新城发展周四早盘初段股价涨3.9%，中国金茂升1.61%。（完）

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