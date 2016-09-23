《中国企业债发行日程表》--9月23日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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江苏瀛洲 8 7 9/20簿记建档 4.33% AA 9/21-9/23 东吴证券
发展集团 (第3-7年末还20%本金)
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嘉兴市湘家荡 6 7 9/20簿记建档 3.87% AA 9/21-9/23 民族证券
发展投资集团 (第3-7年末还20%本金)
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哈密市建辉 4 7 9/20簿记建档 3.90% AA 9/21-9/23 海通证券
国有资产管理公司 (第3-7年末还20%本金)
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温州市铁路 至多10.3 15 9/21簿记建档 *3.85% AA 9/22-9/26 海通证券
与轨道交通投资集团 (每五年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权)
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南昌经济技术 7.7 7 9/21簿记建档 *3.83% AA 9/22-9/26 兴业证券
开发区投资控股公司 (第3-7年末还20%本金)
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江苏大行临港 10 7 9/21簿记建档 *5.18% AA 9/22-9/26 中投证券
产业投资公司 (第3-7年末还20%本金)
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黔东南州凯宏 14 10 9/21簿记建档 *5.30% AA 9/22-9/26 中泰证券
资产运营公司养老产业专项债券 (第3-6年末还10%本金/第7-10年末还15%本金) 上海证券
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永嘉投资集团 5 10 9/22簿记建档 上限5.50% AA 9/23-9/26 浙商证券
城市停车场建设专项债 (附第7年末投资者选择权/国有土地使用权抵押担保)
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荆州开发区 7.7 10 9/22簿记建档 上限5.00% AA 9/23-9/27 天风证券
城市建设投资开发公司双创孵化专项债 (第3-10年末分别偿还10%-15%本金)
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汝州鑫源投资 20 7 9/23簿记建档 *上限4.99% AA 9/26-9/28 开源证券
(第3-7年末分别偿还20%本金)
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大方县建设 5.5 7 9/23簿记建档 *上限6.50% AA- 9/26-9/28 上海证券
投资城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/毕节市信泰投资提供担保)
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武汉地铁集团 20 可续期 9/26簿记建档 -- AAA 9/27-9/28 海通证券
(每3年重定价)
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江苏高淳经济 4 7 9/22簿记建档 *上限4.50% AA 9/23-9/29 国信证券
开发区开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司提担保)
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芜湖交通投资 14 7 9/22簿记建档 上限4.00% AA+ 9/23-9/29 国信证券
城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金)
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株洲高科集团 11.3 7 9/27簿记建档 -- AA+ 9/28-10/10 国海证券
(第3-7年末分别偿还20%本金) 西部证券
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鹤山市公营 3 7 9/27簿记建档 -- AA- 9/28-9/29 信达证券
资产经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人及其子公司自有土地使用权担保)
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新疆中瑞恒远 5.6 7 9/28簿记建档 -- AA 9/29 平安证券
商贸集团 (附第5年末投资者选择权)
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以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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朝阳市建设 4.6 4 9/20簿记建档 5.90% AA 9/21-9/23 国泰君安证券
投资公司 (第3年末附投资者选择权)
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锦州经济技术 至多6 4 9/22簿记建档 上限6.50% AA 9/23-9/27 民族证券
开发区发展集团小微企业增信集合债 (附第3年末投资者选择权)
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注: *表示新增。(完)
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