英国央行：文件称对整个金融系统进行压力测试将带来好处

路透伦敦9月21日 - 周三公布的一份英国央行文件称，将银行业压力测试扩大到更广泛的金融系统，或许是监管机构消除破坏稳定的疲弱因素的下一步举措。

自2007-09年金融危机以来，英国央行一直自行对本国银行业实施压力测试，作为欧盟压力测试的补充。其目的在于找出业务模式的弱点，并检查银行业是否有足够的资本金来抵御重大市场冲击。

英国央行已表示要对资产管理行业也进行压力测试，但在周三公布的季度公报中更进一步，考虑到银行业和市场参与者的密切联系，概述了进行系统性压力测试的好处。

“虽然宏观审慎机构已对金融系统不同组成部分的相互联系进行了分析，但没有哪个机构进行过全面的系统性压力测试，”公报中的一份文件称。

压力测试的范围可能扩大至包括清算所、对冲基金、保险商和货币市场基金。