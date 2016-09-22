英国央行：文件称对整个金融系统进行压力测试将带来好处

台湾汇市：台币早盘走贬，因韩元回落与股市明显下挫
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。
路透伦敦9月21日 - 周三公布的一份英国央行文件称，将银行业压力测试扩大到更广泛的金融系统，或许是监管机构消除破坏稳定的疲弱因素的下一步举措。
自2007-09年金融危机以来，英国央行一直自行对本国银行业实施压力测试，作为欧盟压力测试的补充。其目的在于找出业务模式的弱点，并检查银行业是否有足够的资本金来抵御重大市场冲击。
英国央行已表示要对资产管理行业也进行压力测试，但在周三公布的季度公报中更进一步，考虑到银行业和市场参与者的密切联系，概述了进行系统性压力测试的好处。
“虽然宏观审慎机构已对金融系统不同组成部分的相互联系进行了分析，但没有哪个机构进行过全面的系统性压力测试，”公报中的一份文件称。
压力测试的范围可能扩大至包括清算所、对冲基金、保险商和货币市场基金。
“将压力测试的范围扩大至核心银行业之外，可能有助于防范金融机构的一种不良动机，即压力测试和广泛的银行监管导致金融机构将核心银行业之外的活动移到所谓的‘影子银行业’”。(完) (编译 汪红英；审校 孙茉莉)
路透台北1月16日 - 台币兑美元 周一早盘走贬。交易员称，韩元兑美元 回落，且股市下跌明显，此令台币承压，但因外资尚无明确动向，成交量相对低迷。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港