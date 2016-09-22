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亚洲 | 2016年 9月 22日 星期四 11:03 BJT

重发-台湾股市：盘中持平，获利了结抹去稍早涨幅

(重发以调整直接提取码)

路透台北9月22日 - 台湾股市周四大体持平，大盘连涨三日后遭遇获利了结，抹去了盘中稍早涨幅。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

0230GMT，加权股价指数 持平于9,228.15点，今日开高0.7%。

电子类指数 持平，金融保险类指数 跌0.2%。

重要的外销订单数据公布前，市场交投审慎。

台湾将于今日盘后公布8月外销订单数据。路透调查12家金融机构结果显示，台湾8月外销订单金额料较上年同期增长0.99%，是继2015年3月以来再次转正 ，但外界担心可能只是季节性需求，不足以提振经济前景。(完)

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