重发-台湾股市：盘中持平，获利了结抹去稍早涨幅

香港已公布经济指标--2017/1/16
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
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路透台北9月22日 - 台湾股市周四大体持平，大盘连涨三日后遭遇获利了结，抹去了盘中稍早涨幅。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。
0230GMT，加权股价指数 持平于9,228.15点，今日开高0.7%。
电子类指数 持平，金融保险类指数 跌0.2%。
重要的外销订单数据公布前，市场交投审慎。
台湾将于今日盘后公布8月外销订单数据。路透调查12家金融机构结果显示，台湾8月外销订单金额料较上年同期增长0.99%，是继2015年3月以来再次转正 ，但外界担心可能只是季节性需求，不足以提振经济前景。(完)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港
0152GMT * 美元/韩元突破以前的1,180整数位障碍，触及盘中高点1,181.9 * 美元/离岸人民币稍早反弹，提振美元/韩元 * 波林格下降通道上档1,187.2可能向多头招手 * 若突破1,187.2，则将推翻看空技术信号，可能引发空头回补 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价