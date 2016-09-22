中国新债：国开行下周二增发至多200亿四期债，期限三、五、10和20年

香港已公布经济指标--2017/1/16
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海9月22日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(27日)招标增 发四期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括三年、五年、10年和20年。 上述四期债分别为该行今年第八期 、六期 、13期CN1 60213=CFXS和第五期 的增发债，票面利率依次为2.72%、2.96%、3.05%和3 .80%。 具体发行条款如下： 2016年第八期、第六期、第13期、第五期增发债 ------------------------------------------------------------------- 发行上限 3年：30亿元；5年：30亿元；10年：100亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10/20年固息 招标时间 3/5年 9月27日9:30-10:30 10/20年 9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 9/29 起息日 3年：3月3日；5年：2月18日；10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 9/28-9/29 上市日 10/8 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% -----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港
0152GMT * 美元/韩元突破以前的1,180整数位障碍，触及盘中高点1,181.9 * 美元/离岸人民币稍早反弹，提振美元/韩元 * 波林格下降通道上档1,187.2可能向多头招手 * 若突破1,187.2，则将推翻看空技术信号，可能引发空头回补 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价