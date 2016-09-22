中国新债：国开行下周二增发至多200亿四期债，期限三、五、10和20年

路透上海9月22日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(27日)招标增 发四期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括三年、五年、10年和20年。 上述四期债分别为该行今年第八期 、六期 、13期CN1 60213=CFXS和第五期 的增发债，票面利率依次为2.72%、2.96%、3.05%和3 .80%。 具体发行条款如下： 2016年第八期、第六期、第13期、第五期增发债 ------------------------------------------------------------------- 发行上限 3年：30亿元；5年：30亿元；10年：100亿元；20年：40亿元 期限/计息方式 3/5/10/20年固息 招标时间 3/5年 9月27日9:30-10:30 10/20年 9:30-11:20 招标方式 单一价格(荷兰式) 缴款日 9/29 起息日 3年：3月3日；5年：2月18日；10年：8月25日；20年：1月25日 分销期 9/28-9/29 上市日 10/8 基本承销额 不设立 付息频率 按年 发行人增发权利 保留 承揽费 3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20% -----------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳；审校 张喜良)