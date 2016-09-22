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亚洲 | 2016年 9月 22日 星期四 11:15 BJT

中国新债：国开行下周二增发至多200亿四期债，期限三、五、10和20年

路透上海9月22日 - 中国国家开发银行 周四公告，将于下周二(27日)招标增
发四期固息债，总额不超过200亿元人民币，期限包括三年、五年、10年和20年。
    
    上述四期债分别为该行今年第八期 、六期 、13期CN1
60213=CFXS和第五期 的增发债，票面利率依次为2.72%、2.96%、3.05%和3
.80%。

    具体发行条款如下：

                    2016年第八期、第六期、第13期、第五期增发债
    -------------------------------------------------------------------
    发行上限        3年：30亿元；5年：30亿元；10年：100亿元；20年：40亿元
    期限/计息方式   3/5/10/20年固息
    招标时间        3/5年 9月27日9:30-10:30 
                    10/20年 9:30-11:20     
    招标方式        单一价格(荷兰式)
    缴款日          9/29
    起息日          3年：3月3日；5年：2月18日；10年：8月25日；20年：1月25日
    分销期          9/28-9/29
    上市日          10/8
    基本承销额      不设立
    付息频率        按年
    发行人增发权利  保留
    承揽费          3年：0.05%；5年：0.10%；10年：0.15%；20年：0.20%
    -----------------------------------------------------------------(完)

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 (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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