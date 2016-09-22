《国际主要央行公开市场操作一览》--9月22日

路透上海9月22日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)2015年12月16日实施近10年来的首次升息，表明其相信美国经济在2007-2009年金融危机期间的伤痛已基本痊愈。美联储9月维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

欧洲央行(ECB)3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行7月21日维持利率不变，但为祭出进一步政策刺激打下伏笔，凸显经济前景充 满不确定性，布满风险暗礁。

日本央行今年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

9/21 隔夜逆回购 -1,768.35 0.25%(固定利率)

9/20 隔夜逆回购 -1,566.85 0.25%(固定利率)

9/19 隔夜逆回购 -1,256.36 0.25%(固定利率)

9/16 三天逆回购 -1,007.61 0.25%(固定利率)

9/15 隔夜逆回购 -559.94 0.25%(固定利率)

永久操作：

9/20 买入MBS 15.12 --

9/20 买入MBS 5.08 --

9/19 买入MBS 24.88 --

9/16 买入MBS 5.08 --

9/16 买入MBS 15.12 --

9/15 买入MBS 24.00

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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9/21 七天期反向交易 2.9亿美元 0.95%(固定利率)

9/20 七天期反向交易 431.775 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)管委雅兹贝奇在一项专访中表示，欧洲央行的刺激措施正在发挥效果，因此目前没有必要调整，即使变成有必要调整，也应该是小幅调整。

--欧洲央行首席经济学家普雷特表示，欧洲央行1.2万亿(兆)欧元购债资金有六成流向德国，资金从欧元区其他地方流向区内最强劲经济体的情势加剧 。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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*周三 311,900（初步数据）

上周三 303,690

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当期变化 +8,210

*注：周四（9月22日）为日本秋分假期未公布周三修正数据，取当天初步数据。

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次。但日本央行没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,973.50亿台币定存单，相较定存单到期3,974.00亿台币，存单发行余额减少0.5亿台币。

--台湾央行周二发行2,756.5亿台币定存单，与当日定存单到期2,756.5亿台币相同。

--台湾央行周一发行6,656亿台币定存单，央行定存单到期6,612.50亿台币，央行定存单的发行余额增43.5亿台币。 (完)