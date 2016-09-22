中国债市动态：现券收益率及IRS稍回落，资金转松FED议息结果亦无意外

路透上海9月22日 - 随着资金面明显转松，中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS（利率互换）稍有回落，国债期货亦小幅反弹；此外美联储（FED）最新议息会议结果未出预期，化解市场短期谨慎情绪。

交易员并指出，国庆长假渐行渐近，如果在央行的保驾护航下节前资金面未再现紧张局面，债市面临的压力较为有限，料仍能维持震荡偏强格局。

“（收益率）稍下一点，（美联储议息结果）预期之内，表态也没有什么意外，不确定性暂时算消除了，”上海一银行交易员表示。

北京一银行交易员谈到，尽管FED仍为年内升息预留了空间，但市场对此早有预期，而且其鹰派言论的力度并未超出此前预判，对债市影响偏中性。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

上述上海的银行交易员并表示，流动性在紧张多日后，昨日下午出现明显趋缓，而今日早盘回暖势头延续；若季末前资金面没有再次收紧，现券暂时看不到新的不利因素。另考虑到近期新债发行规模整体呈下降之势，而配置需求仍在，债市整体走势料仍坚挺。

央行公开市场今日共进行1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,200亿元，28天期600亿元。据此计算，本周已连续四天净投放，今日规模为1,600亿元，累计5,900亿元。

剩余期限近10年的国债160017券最新报价为 为2.75%/2.74%，上日尾盘为2.76%/2.74%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1365%/3.1355%，上日尾盘为3.1495%/3.1480%。