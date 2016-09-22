中国债市动态：现券收益率及IRS稍回落，资金转松FED议息结果亦无意外

香港已公布经济指标--2017/1/16
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透上海9月22日 - 随着资金面明显转松，中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS（利率互换）稍有回落，国债期货亦小幅反弹；此外美联储（FED）最新议息会议结果未出预期，化解市场短期谨慎情绪。
交易员并指出，国庆长假渐行渐近，如果在央行的保驾护航下节前资金面未再现紧张局面，债市面临的压力较为有限，料仍能维持震荡偏强格局。
“（收益率）稍下一点，（美联储议息结果）预期之内，表态也没有什么意外，不确定性暂时算消除了，”上海一银行交易员表示。
北京一银行交易员谈到，尽管FED仍为年内升息预留了空间，但市场对此早有预期，而且其鹰派言论的力度并未超出此前预判，对债市影响偏中性。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。
上述上海的银行交易员并表示，流动性在紧张多日后，昨日下午出现明显趋缓，而今日早盘回暖势头延续；若季末前资金面没有再次收紧，现券暂时看不到新的不利因素。另考虑到近期新债发行规模整体呈下降之势，而配置需求仍在，债市整体走势料仍坚挺。
央行公开市场今日共进行1,800亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,200亿元，28天期600亿元。据此计算，本周已连续四天净投放，今日规模为1,600亿元，累计5,900亿元。
剩余期限近10年的国债160017券最新报价为 为2.75%/2.74%，上日尾盘为2.76%/2.74%；剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.1365%/3.1355%，上日尾盘为3.1495%/3.1480%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1612 早盘收报101.515元，较上日结算价涨0.05%；10年期国债主力合约T1612 收报101.125元，较上日结算价涨0.09%。(完) (发稿 边竞；审校 张喜良)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月16日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) *1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 7.6-10 6.36-8.36 1/18 美银美林和中 金香港
0152GMT * 美元/韩元突破以前的1,180整数位障碍，触及盘中高点1,181.9 * 美元/离岸人民币稍早反弹，提振美元/韩元 * 波林格下降通道上档1,187.2可能向多头招手 * 若突破1,187.2，则将推翻看空技术信号，可能引发空头回补 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价