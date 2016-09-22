版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 22日 星期四 17:39 BJT

更正-中国货币市场：大行隔夜供给明显改善，短忧暂缓跨月前景仍不明朗

(更正内文第二段为“1.37万亿”元，非“1.37亿”)
    路透上海9月22日 - 在上日午后大型银行增加出资后，中国银行间市场周四早盘隔夜资
金供给继续改善，短期内流动性压力暂缓。不过目前提供可跨季末和十一长假的资金不多，
月末前景仍不明朗。
    
    公开市场方面，央行连续净投放，四天累计规模5,900亿元人民币，逆回购存量也攀升
至1.37万亿元创七个月新高，下一步还需要继续关注央行操作情况。
    
    今天好多了，大行在出隔夜松了，但跨季的供给还是很少。”华南一银行交易员表示。
    
    她补充说，自上日午后市场资金趋松，是否因逆回购连续投放，还是缴税结束，或多因
素综合作用还不得而知。目前来看短期流动性压力暂已缓和，但对月末前后还持谨慎态度。

    因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。
        
    以下为主要货币市场利率报价:       
 北京时间11:32             今日(%)  上日(%)    变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                            
 其中:隔夜                  2.1488   2.1861        -3.73
  七天                      2.4239   2.5112        -8.73
                                              
 14天                       2.7845   2.6078       +17.67
                                              
 上海证交所质押式回购利率                               
 其中:隔夜                  5.5100   2.7300      +278.00
                                              
  七天                      2.7700   3.1000       -33.00
                                              
  14天                      3.8000   4.3000       -50.00
                                              
 回购定盘利率                                           
 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS   2.1600   2.2000        -4.00
 >                                            
  七天                      2.6800   2.7400        -6.00
                                              
  14天                      2.8000   3.0000       -20.00
                                              
 Shibor                                                 
 其中:隔夜                  2.1680   2.1670        +0.10
                                              
 七天                       2.4080   2.4050        +0.30
                                              
 三个月                     2.8030   2.8009        +0.21
                                              
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐