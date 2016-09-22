更正-中国货币市场：大行隔夜供给明显改善，短忧暂缓跨月前景仍不明朗

(更正内文第二段为“1.37万亿”元，非“1.37亿”) 路透上海9月22日 - 在上日午后大型银行增加出资后，中国银行间市场周四早盘隔夜资 金供给继续改善，短期内流动性压力暂缓。不过目前提供可跨季末和十一长假的资金不多， 月末前景仍不明朗。 公开市场方面，央行连续净投放，四天累计规模5,900亿元人民币，逆回购存量也攀升 至1.37万亿元创七个月新高，下一步还需要继续关注央行操作情况。 今天好多了，大行在出隔夜松了，但跨季的供给还是很少。”华南一银行交易员表示。 她补充说，自上日午后市场资金趋松，是否因逆回购连续投放，还是缴税结束，或多因 素综合作用还不得而知。目前来看短期流动性压力暂已缓和，但对月末前后还持谨慎态度。 因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1488 2.1861 -3.73 七天 2.4239 2.5112 -8.73 14天 2.7845 2.6078 +17.67 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.5100 2.7300 +278.00 七天 2.7700 3.1000 -33.00 14天 3.8000 4.3000 -50.00 回购定盘利率 其中:隔夜<CN1DRPFIX=CFXS 2.1600 2.2000 -4.00 > 七天 2.6800 2.7400 -6.00 14天 2.8000 3.0000 -20.00 Shibor 其中:隔夜 2.1680 2.1670 +0.10 七天 2.4080 2.4050 +0.30 三个月 2.8030 2.8009 +0.21 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)