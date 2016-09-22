中国汇市：人民币早盘升幅明显收窄成交萎缩，但短期汇价料易升难跌

* 人民币早盘缩量小升，但升幅明显收窄

* 中间价升至近一个月新高

* 大行续向市场提供适度美元流动性

* 短期内继续下跌空间料小于可能的反弹空间

路透上海9月22日 - 人民币兑美元即期 周四早盘缩量小升，但升幅明显收窄，中间价大幅反弹225点至近一个月高点。交易员称，美日央行利率决议揭晓，外部风险短期释放，美元指数偏弱助力缓和人民币贬值压力，且下方有大行维稳，预计短期易升难跌。

他们并指出，在客盘购汇需求较强时，大行仍会提供美元流动性，确保市场基本稳定。虽然短期客盘结汇意愿仍不高，但若汇价继续持稳，不排除客盘择机结汇，另外10月人民币正式纳入SDR(特别提款权)货币篮子，这或提振人民币需求。

“美元调整的时候，大行还是可以稍微休息一下的，暂时看不到明显大行维稳的痕迹，短期内我觉得人民币继续跌的空间比反弹的空间要小。”一中资行交易员称。

但另一外资行交易员也指出，虽然中间价高开，但客盘还是采取逢低购汇思路，足见市场的态度，大行可能不得不在较长时间内向市场持续提供美元流动性，直至美指走弱。

北京时间11:46，人民币兑美元 即期报6.6693元,上日收报6.6713元，夜盘终报6.666元。今日人民币兑美元中间价 报6.6513元，上日中间价为6.6738元。人民币兑美元即期成交额 为67.31亿美元，上日半日为127.58亿美元。

国际货币基金组织(IMF)战略、政策与检查部主任Siddarth Tiwari周三表示，人民币自10月1日起被纳入IMF特别提款权(SDR)货币篮子后，中国将需要持续提高汇率政策透明度。

中国央行货币政策二司副司长周诚君表示，人民币资产的收益率依旧具有吸引力，人民币不仅能成为投资货币和储备货币，也能成为国际金融交易货币，这是下一阶段人民币国际化政策框架的应有之义。

全球汇市方面，美元兑日圆周四触及近四周低位，之前美联储维持货币政策不变，预计未来数年加息步伐会更加缓慢。美联储强烈暗示，若就业市场进一步改善，今年可能加息。美联储指出，近几个月就业市场继续增强，经济活动成长速度较上半年步幅加快。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.851元, 上日尾盘为6.847元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.6782元, 上一交易日尾盘报6.668元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6692，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.4613、6.6414和8.699。