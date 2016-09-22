台湾债市：10年券殖利率收低，因美联储下调经济与利率水准预估

* 美联储下调经济与利率水准预估，空单回补

* 焦点转向发债计划与央行理监事会议

* 105/11殖利率区间暂看在0.70-0.74%

路透台北9月22日 - 台湾10年期公债105/11期 殖利率周四收低。交易员指出，因美联储下调经济成长与利率水准预估，此利多令空单回补并吸引买盘进驻，成交量扩大。

不过他们表示，不能就此说市场气氛已经转多，毕竟还有发债计划以及下周央行理监事会议等变数有待厘清，且冷券市场的卖压依然存在，债市欲出现明确方向，可能要等到9月过后。

〞我觉得市场有点乱，不知道决策者到底想做什么。〞一位银行交易员说。

他指出，唯一清楚的是全球主要央行已经没招数了，大家都想调整QE（量化宽松）措施。但昨日日本央行想的是让殖利率曲线趋陡，以免伤害到金融业，但美联储却是让殖利率曲线进一步趋平，纷乱的动作让市场无从依循。

不过另一大型银行交易员认为，美联储调降利率预估让市况偏多，由于美国在11月即将举行大选，欧洲金融情势也不稳，黑天鹅出没的机率依旧存在，这使得债券买盘需求未减。

此外，虽然美联储的决议让公债殖利率走低，不过交易员指出，冷券长端的卖压仍待消化，毕竟这波长券殖利率弹升了20基点，有些交易商面临调整部位压力。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

在日本、美国央行货币政策变数厘清后，市场关注点转到下周将召开的台湾央行理监事会议。

一大型证券商交易员表示，近期券商偏向减码，但银行则是沿路承接；有少数银行觉得央行在月底还是会降息。

不过大型银行交易员认为，今日银行间隔夜拆款利率已连续第三天开盘报在0.182%高位，月底再降息机率可能偏低。

另一证券商交易主管也称，月底若再降息，定存利率恐怕跌破1%，在台湾近期受风灾导致农损扩大，一般民众面临蔬果等必需品价格上扬压力增加等考量下，央行恐怕会先停看听。

他们预估，明日10年公债105/11期殖利率波动区间先看0.70-0.74%；五年105/8期公债 殖利率则在0.54-0.56%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期

5 105/8 -1.20 0.5480 0.5480-0.5480 0.50 10 105/11 -2.65 0.7200 0.7131-0.7240 95.50

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30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 0.7200%

5 105/8 0.5480%

3 105/1 没有成交