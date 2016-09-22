《分析师观点2》台湾8月外销订单年升8.3%创近两年高位，9月央行降息可能性减低

(新增分析师评论)

路透台北9月22日 - 台湾经济部周四公布，8月外销订单金额较上年同期升8.3%，不但远优于市场预估的成长0.99%，更创下22个月高位。分析师认为，因经济好转的讯号更明确了，因此9月台湾央行降息的可能性较低。

分析师说，此多受惠苹果 手机拉货效应，并看好外销订单将进入上升趋势。外销订单年增率前高是2014年10月的13.4%。

2016年8月(%) 2016年7月(%)

外销订单 +8.3 -3.4

路透调查 +0.99 --

订单区域

中国大陆(含港) +12.8% +0.7

美国 +15.1% -1.6

欧洲 +5.6% -3.8

日本 -9.5% -19.7(完)

**市场评论**

星展银行分析师马铁英：

可以说8月外销订单的优于预期，主要来自苹果的新产品效应，具体体现在电子产品、零组件的增加较明显，区域则反应在中国和美国的订单增加较多。

但现在有二个问题：一是订单的强劲反弹，能有多少反应到本地的生产活动? 台湾采购经理人指数(PMI)上月也只回升至51左右，并非强劲的扩张；第二是苹果新品效应对出口带动的复苏，能持续多久? 以往多是一到二季的时间。不过目前可确定的是，9月台湾央行降息的概率，正在降低。

日盛投顾总经分析师 古竣文： 8月外销订单表现优于我们预期，看起来跟上年同期基期较低有关，同时资通讯产品及传产原物料产品接单表现皆出现增涨，也激励8月外销订单较市场预期佳。

9月受惠苹果拉货效应，看好外销订单进入上升趋势，油价跌幅也较去年同期收敛至3-5%，推估油价相关产品接单表现将较佳，预期9月外销订单表现还会比8月好，不过因台币升势影响接单表现，预估9月外销订单年增2-5%。

尽管经济数据好转，但全球经济复苏步调尚缓，且本周美日仍采低利率宽松政策，预估央行下周仍有降息半码空间。

**市场反应**

--此数据在台湾汇市约收盘时间公布，台币兑美元 收涨，报31.400。

--台湾加权股价指数 收涨0.07%，至9,235.26点。

--指标10年期公债105/11期殖利率 收跌2.65基点至0.7200%

**相关连结**

--参看相关细节，可点选台湾经济部网站，网址为(here)

**相关背景**

--台湾央行6月末理监事会议一如市场预期决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现率降至1.375%，为连续第四季降息半码。

--台湾官方于8月上修今年经济成长率预估值至1.22%；其中预估今年出口成长为负3.08%，料连两年出口较上年衰退，创下纪录来首见。