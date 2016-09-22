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债券 | 2016年 9月 22日 星期四 16:18 BJT

欧元债市：欧债收益率触及两周低位，因美联储利率政策踩刹车

“他们对短期前景的看法相当偏鹰派，但对未来升息预测则偏鸽派，”Daiwa Capital Markets经济研究部门主管Chris Scicluna指出。

“他们同时下修长期成长率预估，美国经济如果没有强劲表现，全球成长率会更为低落--这令大家更加认为利率会在更长时间内位处更低的水准。”

德国指标10年期公债收益率 跌逾5基点，至负0.049%，为近两周来低位。这使得德债收益率再度断然跌破零的关卡。

欧洲央行总裁德拉吉将于周四稍晚发表谈话。

继希腊总理表示，在未来六个月内，该国可能被纳入欧洲央行资产购买计画后，各界亦关注后续的情势发展。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 刘秀红/龚芳; 审校 王洋/白云)

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