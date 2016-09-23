重温稿-《中国新债预测》30年国债收益率均值3.25%，料机构需求较为平稳

* 招标品种：财政部30年期续发固息国债

* 期限及招标金额：260亿元

* 招标时间: 周五(9月23日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商、保险)

* 预测区间：3.21%-3.27%

* 预测均值: 3.25%(按各家机构预测值平均)

路透上海9月22日 - 中国财政部周五将招标续发行30年固息国债。路透调查显示，美联储公布议息决议并无意外，现券整体仍未脱离震荡盘整格局，考虑到30年期品种仍旧是配置盘主力，预计明天国债需求较为平稳，结果接近或稍高于二级，预测均值落在3.25%附近。

“感觉今日走势，行情还算不错，但超长端的投机需求可能不会那么猛吧。”上海一券商交易员表示，不过现在一级的需求还在，估计也不会太差。

国信证券定价报告认为，本周债市持续窄幅震荡，上下突破均显乏力。不过相比二级市场，利率债一级市况明显回暖。各债券品种招标收益率整体回落，倍数反弹，反映多头情绪正逐步恢复，预计中标结果将偏低。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三维持利率不变，但强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，因就业市场进一步改善。

中债国债到期收益率曲线 显示，30年期最新收益率为3.2687%；二级市场上，此次增发的标的券160019券最新成交 在3.2550%附近。

明日招标新债为今年第19期 30年品种的首次续发；采用单一价格招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。具体招标时间为9月23日上午10:35至11:35。招标当日，之前发行的同期国债停止交易；招标结束至9月26日进行分销；9月28日起与之前发行的同期国债合并上市交易。