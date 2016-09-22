更新版 1-台湾货币市场：短率稳中透坚，跨季资金少保守观望心态仍浓

* 短率隐然有向上压力 * 季底前保守调度 * 短票利率向上 * 债券附买回利率力持稳 (更新央行拆款及定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北9月22日 - 台湾银行间拆款利率周四隐约有向上压力。资金调度人士指出，大 型银行仍未提供跨月资金，市场资调心态保守观望的现况未见明显改善，跨月资金利率略微 走高。 交易员表示，月内的资金需求稍高，因跨月资金难觅，需求方转而调入较短的资金。今 日虽有小型银行陆续加入拆出跨月资金的行列，但仍然不多，且大型银行没有跨月拆出，还 是令市场心态偏向保守。 〞我们存款变动大了一点，先不做跨月。〞一位大型银行资金调度人员说。 也有交易员表示，跨月的拆款和短票今日新承做部分走高至0.36%，季底的资本适足率 计算仍是调度时保守观望的主因。 〞我们都是做月内的(拆出)，还是怕有什么意外。〞一位小型商银交易员说。 本地时间 17:43 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.400 31.430 台湾加权股价指数<.TWII 9,235.26 9,228.50 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.183% 0.184% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.182-0.200% 0.182-0.200% --一周拆款利率区间 0.182-0.350% 0.182-0.320% --两周拆款利率区间 0.280-0.360% 0.185-0.360% **短票利率小扬** 短票方面，交易员表示，不管是拆款还是短票，跨月的资金仍然不好调度。一位大型银 行交易员则表示，目前资金只有小多，小幅调度也就够了。 〞丢一丢我今天就平了，我再做也就这几天，月底不能做。〞一位大型银行交易员说。 也有票券商交易员表示，今日的短票不多，调度需求不大。虽然跨月钱难找但也没有太 难平帐。 今日30天跨季短票卖断利率主要承作在0.33-0.36%，上日在0.33-0.35%。 据集保公司资料，上日的自保30天短票成交加权平均利率0.325%，区间在0.260-0.350% ，成交金额为119.47亿台币；前日加权平均利率0.328%，区间在0.260-0.350%，成交金额为 201.9亿台币。 台湾央行周四发行3,228亿台币定存单，相较定存单到期3,227亿台币，存单发行余额增 1亿台币；周五央行定存单到期1,620亿台币。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为562亿台币，累计超额准备7,042亿台币、加 计前期1%的超额准备为8,571亿台币。 **债券RP市场平稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，市场偏少钱，但整体情势还不到吃紧的程度， 整体市场供需尚能维持平稳。今日到期的合约多能续做，虽有人走钱，但也有人回头加钱。 他们表示，季底已近，未来操作会保守一些，目前调度还算顺畅。 〞国际债交割有让市场紧一点，前二天紧一点，今天就还好了。〞一位交易员说。 周四(22日)交割玉山金9亿台币金融债、周五(23日)交割华南银次顺金融债18亿台币。 国际债券方面，VERIZON周四要交割20.59亿美元公司债。 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率大致持平。短天期公债RP利率主要区间0. 27-0.28%；与银行承作的公债RP利率主要位于0.28-0.30%；公司债附买回利率主要成交在0. 35-0.36%，大致同上日。 大型票券商与金融机构承作利率也约和上日相似。短天期公债附买回利率区间在0.21-0 .24%，短天期公司债附买回利率则主要在0.21-0.25%；与银行承作的公债及公司债RP利率主 要在0.25-0.31%。(完) (审校 曾祥进)