东南亚股市：多数收高，追随美联储会议后亚洲股市的整体升势

香港热股：电能实业盘初涨4%至五周高位，参与DUET收购并考虑派特别息
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 周一盘初一度涨4%至五周高位，该公司稍早公布拟参与澳洲DUET集团的收购，并考虑派发特别中期股息。
涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 374.62 3.98 +1.07 +12.56 332.82 新加坡 2846.06 -4.68 -0.16 -1.27 2882.73 马来西亚 1669.66 10.93 +0.66 -1.35 1692.51 泰国 1505.99 18.82 +1.27 +16.92 1288.02 印尼 5380.26 37.67 +0.71 +17.14 4593.01 菲律宾 7762.35 86.93 +1.13 +11.66 6952.08 越南 671.38 2.90 +0.43 +15.95 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 王洋; 审校 白云)
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路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。