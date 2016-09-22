东南亚股市：多数收高，追随美联储会议后亚洲股市的整体升势

中国热股：乐视网早盘涨逾3%，融创中国向乐视系投入150亿元

路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。