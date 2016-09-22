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亚洲 | 2016年 9月 22日 星期四 19:03 BJT

东南亚股市：多数收高，追随美联储会议后亚洲股市的整体升势

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   374.62     3.98   +1.07  +12.56   332.82
    新加坡                     2846.06    -4.68   -0.16   -1.27  2882.73
    马来西亚                  1669.66    10.93   +0.66   -1.35  1692.51
    泰国                      1505.99    18.82   +1.27  +16.92  1288.02
    印尼                      5380.26    37.67   +0.71  +17.14  4593.01
    菲律宾                     7762.35    86.93   +1.13  +11.66  6952.08
    越南                        671.38     2.90   +0.43  +15.95   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
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    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋; 审校 白云)

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