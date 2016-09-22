马来西亚期市：棕榈油期货收高，夜盘触及五个月高位

路透吉隆坡9月22日 - 马来西亚棕榈油期货周四上涨，为五个交易日中第四次收高，因市场预期产量降低且出口需求好于预期。

棕榈油在夜盘升至五个月高位，得益于一行业会议的利好言论。前一日棕榈油下跌。

指标棕榈油12月期货 收高1.8%报每吨2,725马币(林吉特)。稍早一度升至2,729马币，为4月21日以来最高。

成交量有47,614口，高于去年均量44,600口。

“市场认为产量(平均)将下滑且出口会表现不错。上行趋势仍然完好无损，”一位在吉隆坡的交易员说。

印度一行业会议上分析师有关棕榈油的看多言论，也支撑棕榈油在夜盘强劲上扬。

业内知名分析师James Fry称，全球棕榈油产量将在2017年回升，明年上半年产量将较今年同期增加400万吨。厄尔尼诺(圣婴)现象导致今年棕榈油减产。

而总部位于汉堡的油世界主编Thomas Meilke则称，全球棕榈油供应不足以满足2016/17年度的出口需求。

马来西亚9月1-20日棕榈油出口较前月同期下滑11-12%，不过交易员预计会出现更大的下滑。

路透技术分析师王涛表示，棕榈油仍然上看2,761马币的目标位。(完)

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