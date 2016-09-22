重温稿-亚洲金融：大多数资产管理者预期区块链技术在未来五年广泛采用--道富

路透香港9月22日 - 道富集团 周四发表一项调查显示，接近三分之二的亚太区资产拥有者和资产管理公司预期区块链技术在未来五年将为投资行业广泛采用，但只有三分之一目前正采取相应配合措施。

该项调查由道富银行委托牛津经济研究院进行，涵盖48间资产管理公司和42个资产拥有者，资产规模分别超过5亿美元及50亿美元为主要对象，并分布于澳洲、日本、香港及新加坡。

调查显示，62%的资产拥有者认为区块链会达到足够的应用规模，而持相同意见的资产管理公司则为56%。尽管资产拥有者的看法乐观，但有43%受访者表示对区块链的认知不足。

有半数澳洲受访者相信区块链将为金融市场带来重大变革，而持相同意见的香港受访者有40%，新加坡为37%，日本则为23%。

此外，有70%澳洲受访者认为区块链会发展至足以支援金融业需求的规模，而在香港、日本及新加坡持相同看法的受访者分别占67%、53%及40%。

虽然加密技术是区块链基础建设的核心部分，但有67%受访者对区块链的保安措施会如何应对现时及未来的需要感到担心，这亦是业界在广泛采用区块链前需要解决的问题。目前，保安工作仍然是一个受到高度关注的问题，特别是对于公共退休基金以及在日本和新加坡的受访者来说。

道富集团高级董事总经理及新兴技术中心总监梁浒指出，区块链在金融行业的应用需要符合某些监管许可，不能像比特币一样在不可靠的互联网环境下作应用。

他并称，道富集团正在着手为其业务、伙伴及客户设计实际可行的操作方案，这些方案涵盖证券借贷和托管、抵押品管理、跟踪资金去向、参考数据管理、银团贷款服务以及可用现金六个范畴，预期一年内可以邀请个别客户加入技术测试，但较具规模的服务测试至少要一年以后。

道富集团是全球最大的机构资产投资管理人，截至今年6月底止，其托管及负责行政管理的资产达28万亿美元，管理资产2万亿美元。（完）