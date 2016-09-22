国际油市：亚洲燃料油市场趋疲，因库存跳增至六周高位

香港热股：电能实业盘初涨4%至五周高位，参与DUET收购并考虑派特别息
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 周一盘初一度涨4%至五周高位，该公司稍早公布拟参与澳洲DUET集团的收购，并考虑派发特别中期股息。
路透新加坡9月22日 - 亚洲燃料油市场周四走软，此前的官方数据显示，新加坡岸上有大量燃料油库存。
据International Enterprise (IE) Singapore周四的数据，9月21日当周，新加坡13家大型石油和石油存储公司持有的燃料油库存跳增274.9万桶(略多于40万吨)至六周高位2,433万桶(约为360万吨)。
IE数据显示，上周库存的增幅创18周岸上库存的最大周线增幅。
实货市场方面，指标180-cst燃料油和380-cst燃料油现货升水均小幅走低，尽管卖家对他们的船货报价依然较高。
180-cst燃料油FO180-SIN-DIF较新加坡报价的现货升水周四下滑5美分，至每吨1.96美元， 380-cst燃料油FO380-SIN-DIF较新加坡报价的升水跌0.19美元，至每吨0.5美元。
新加坡现货市场有四笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 白云; 审校 王洋)
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