国际油市：亚洲燃料油市场趋疲，因库存跳增至六周高位

路透新加坡9月22日 - 亚洲燃料油市场周四走软，此前的官方数据显示，新加坡岸上有大量燃料油库存。

据International Enterprise (IE) Singapore周四的数据，9月21日当周，新加坡13家大型石油和石油存储公司持有的燃料油库存跳增274.9万桶(略多于40万吨)至六周高位2,433万桶(约为360万吨)。

IE数据显示，上周库存的增幅创18周岸上库存的最大周线增幅。

实货市场方面，指标180-cst燃料油和380-cst燃料油现货升水均小幅走低，尽管卖家对他们的船货报价依然较高。

180-cst燃料油FO180-SIN-DIF较新加坡报价的现货升水周四下滑5美分，至每吨1.96美元， 380-cst燃料油FO380-SIN-DIF较新加坡报价的升水跌0.19美元，至每吨0.5美元。

新加坡现货市场有四笔交易达成。(完)

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