国际油市：亚洲柴油前景低迷，因库存高企且印度出口将持续增加

路透9月22日 - 接下来一个月的柴油前景似将暗淡，交易员表示因新加坡面临高库存，且印度预计将继续增加出口。

据International Enterprise数据，9月21日止当周新加坡陆上柴油和航煤库存上升3%至逾五年半高位1,579.9万桶。

上周对印尼的柴油出口从前一周的6.2万吨增加至9.6万吨，而自伊朗和阿联酋的进口增多，使得库存攀升。

数据还显示印度上周的柴油出口几乎较前一周翻倍。

据交易员和炼厂消息人士，9月印度的柴油出口预计将保持在三年高位附近，因雨季的降雨降低国内灌溉设施的柴油使用量。

据交易员，印度9月的柴油出口量预计与8月类似，8月时期出口了285万吨。政府数据显示，上个月的出口量是2013年9月来最高。

“雨季期间柴油需求一直不好，总体上持平，”一位印度炼厂的消息人士称。

交易员称越南的Petrolimex从新加坡、马来西亚和泰国买入三艘总计10.5万吨10月船期的含硫500ppm柴油，价格为每桶较新加坡报价升水0.10-0.15美元。

交易员表示，印度的Essar Oil可能以每桶较中东报价升水约0.60美元的价格，向维多出售最多7万吨船期为10月10-14日的含硫500ppm柴油。

巴林石油公司(Bapco)以每桶较中东报价升水约0.3-0.5美元的价格，向ENOC出售最多6万吨船期为10月4-5日的航煤。

Qatargas已经推迟了其Ras Laffan 2凝析油分离塔(condensate splitter)的启动。

新加坡现货市场上，有一笔航煤成交，两笔柴油成交。

BP以每桶较新加坡10月5-11日平均报价贴水约0.40美元的价格，向维多出售最多10万桶船期为10月7-11日的航煤。

兴隆以每桶较新加坡10月18-24日平均报价贴水约0.30美元的价格，向永顺油品出售15万桶船期为10月18-22日的含硫500ppm柴油。

兴隆以每桶较新加坡10月6-12日平均报价贴水约0.35美元的价格，向永顺油品出售15万桶船期为10月7-11日的含硫500ppm柴油。(完)

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