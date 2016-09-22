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市场报道 | 2016年 9月 22日 星期四 21:41 BJT

美国热股：有消息称雅虎将证实旗下服务发生数据泄露

路透9月22日 - 科技新闻网站Recode周四援引知情消息人士称，雅虎 本周将证实它旗下服务发生大规模数据泄露。

雅虎股价周四盘初上扬1.2%，报44.66美元。(完)

(编译 白云; 审校 李军)

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