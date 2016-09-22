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市场报道 | 2016年 9月 22日 星期四 21:42 BJT

美国热股：地产商Lennar将收购WCI Communities，后者暴涨逾37%

路透9月22日 - 美国第二大房地产开发商Lennar Corp 称，将以6.43亿美元收购豪宅开发商WCI Communities Inc 。

WCI COMMUNITIES周三收报17.16美元，周四盘初暴涨37.53%，报23.60美元。

LENNAR周三收报43.45美元，周四盘初上扬2.0%，报44.32美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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