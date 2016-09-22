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货币新闻 | 2016年 9月 22日 星期四 20:23 BJT

美国个股：雅虎将证实旗下服务有大量数据泄露--Recode

路透9月22日 - 科技新闻网站Recode周四援引知情消息人士称，雅虎 本周将证实它旗下服务有大量数据泄露。

Recode报导称，泄露的数据包括数亿用户的账号信息。(on.recode.net/2cnJtAh)

无法立即联系上雅虎对此置评。(完) (编译 白云; 审校 王洋)

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