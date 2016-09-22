美国个股：雅虎将证实旗下服务有大量数据泄露--Recode

香港热股：电能实业盘初涨4%至五周高位，参与DUET收购并考虑派特别息
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 周一盘初一度涨4%至五周高位，该公司稍早公布拟参与澳洲DUET集团的收购，并考虑派发特别中期股息。
路透9月22日 - 科技新闻网站Recode周四援引知情消息人士称，雅虎 本周将证实它旗下服务有大量数据泄露。
Recode报导称，泄露的数据包括数亿用户的账号信息。(on.recode.net/2cnJtAh)
无法立即联系上雅虎对此置评。(完) (编译 白云; 审校 王洋)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 周一盘初一度涨4%至五周高位，该公司稍早公布拟参与澳洲DUET集团的收购，并考虑派发特别中期股息。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。