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市场报道 | 2016年 9月 22日 星期四 21:40 BJT

美国热股：红帽公司第二季营收和获利好于预期，盘初急升逾5%

路透9月22日 - 开源解决方案供应商红帽公司 公布的第二季营收和获利好于预期，受助于订阅量增加。

红帽周三收报77.04美元，周四盘初急升5.27%，报81.10美元。(完) (编译 王洋; 审校 母红)

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