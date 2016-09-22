表格：美国9月15日止当周农作物出口销售报告--USDA

香港热股：电能实业盘初涨4%至五周高位，参与DUET收购并考虑派特别息
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 周一盘初一度涨4%至五周高位，该公司稍早公布拟参与澳洲DUET集团的收购，并考虑派发特别中期股息。
路透华盛顿9月22日 - 美国农业部(USDA)周四公布，9月15日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨；棉 花以千包计)： 当周约定销售净变动 新销售 累计约定销售 本年度 下年度 合计 本年度 下年度 本年度 上年度 小麦 561.0 0.0 561.0 566.3 0.0 13,469.6 10,978.5 大麦 0.8 0.0 0.8 0.8 0.0 12.7 23.3 玉米 921.9 0.0 921.9 1,087.6 0.0 17,967.9 9,765.6 高粱 38.7 0.0 38.7 85.2 0.0 764.2 3,316.4 大豆 875.7 0.0 875.7 1,026.4 0.0 24,420.5 18,142.3 豆粕 24.6 133.4 158.0 67.1 133.4 10,711.5 11,588.0 豆油 -11.5 13.6 2.1 8.5 13.6 1,188.6 921.4 皮马棉 16.3 0.0 16.3 16.4 0.0 298.2 98.3 陆地棉 197.9 1.8 199.7 200.7 1.8 4,907.0 2,979.7 稻米 40.1 0.0 40.1 40.8 0.0 864.8 1,097.3 (完) (编译 白云; 审校 王洋)
路透香港1月16日 - 香港富商李嘉诚旗下公用事业分支--电能实业 周一盘初一度涨4%至五周高位，该公司稍早公布拟参与澳洲DUET集团的收购，并考虑派发特别中期股息。
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。