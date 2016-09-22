国际油市：亚洲石脑油跨月价差转为升水，受卡塔尔一生产装置延后启用提振

路透新加坡9月22日 - 亚洲石脑油裂解价差扩大涨幅，触及近四个月高位每吨60.93美元，跨月价差转为升水或逆价差，为4月27日以来首见，受需求和供应下降预期支撑。

交易商称，每当基本面强劲的时候，近月价格通常高于远月价格。当前市场表现出的强势主要源自供应面。

Qatargas已经推迟了其Ras Laffan 2凝析油分离塔(condensate splitter)的启动，该装置是用来生产石脑油的。

亚洲汽油裂解价差接近四个月高位每桶9.14美元，反映了由于需求和供应中断，供应量相对较低，以及西方国家的强劲信心。

不过，官方数据显示，9月21日止当周，新加坡陆上轻质馏分油库存增加近6%或68.3万桶，达到两周高位1,270万桶。

尽管库存增加，但库存量仍比今年3月2日创下的纪录高位1,554万桶低出许多。

新加坡现货市场有两笔汽油交易达成，一笔石脑油交易达成。(完)

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