版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 22日 星期四 22:13 BJT

美国各类经济指标总览--2016/9/22

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为25.2万人(预估为26.2万人)。 
    
    世界大型企业研究会公布的数据显示，美国8月领先指标下滑0.2%，为124.1，预估为持平。
    
    全美不动产协会(NAR)公布，美国8月成屋销售下跌0.9%，年率为533万户，接受路透访查的分析师预估8月成
屋销售上涨1.1%，年率为545万户。7月成屋销售年率由539万户下修至538万户。 
    
    
                                       当前值                           前次值  
 失业率(%)                                4.9  (8月)                       4.9  (7月)
 非农业就业岗位(万)                  增加15.1  (8月)                  增加27.5  (7月修正值)
 平均时薪(%)                             +0.1  (8月)                      +0.3  (7月修正值)
 消费者物价指数(CPI)(%)                  +0.2  (8月)                      持平  (7月)
 不包括食品和能源核心CPI(%)              +0.3  (8月)                      +0.1  (7月)
 实质所得(%)                             -0.4  (8月)                      +0.4  (7月)
 最终需求生产者物价指数(PPI)(%           持平  (8月)                      -0.4  (7月)
 )                                                                              
 不包括食品和能源的最终需求PPI            0.1  (8月)                      -0.3  (7月)
 (%)                                                                            
 国内生产总值(GDP)(%)                    +1.1  (第二季修正值)             +0.8  (第一季终值)  
 GDP平减指数(%)                          +2.3  (第二季修正值)        　　 +0.5  (第一季终值)   
 零售销售(%)                             -0.3  (8月)                      +0.1  (7月)
 国际贸易收支(亿美元)               逆差394.7  (7月)                 逆差446.6  (6月修正值)
 雇佣成本(%)                             +0.6  (第二季)                   +0.6  (第一季)
 工业生产(%)                             -0.4  (8月)                       0.6  (7月)
 产能利用率(%)                           75.5  (8月)                      75.9  (7月)
 初请失业金人数(万人)                    25.2  (9月17日当周)                26  (9月10日当周)
 联邦预算(亿美元)                   赤字1,070  (8月)                 赤字1,130  (7月)
 领先指标(%)                             -0.2  (8月)                      +0.4  (7月)
 个人所得(%)                            +0.2%  (6月)                     +0.2%  (5月修正值)
 个人消费支出(PCE)物价(%)               +0.1%  (6月)                     +0.2%  (5月)
 消费者信贷(亿美元)                 增加177.1  (7月)                 增加145.3  (6月修正值)
 企业库存(%)                             持平  (7月)                      +0.2  (6月修正值)
 建筑支出(%)                             持平  (7月)                      +0.9  (6月修正值)
 消费者信心                             101.1  (8月)                      96.7  (7月修正值)
 房屋开工(万户)                         114.2  (8月)                     121.2  (7月修正值)
 建筑许可(万户)                         113.9  (8月)                     114.4  (7月修正值)
 成屋销售(万户)                           533  (8月)                       538  (7月修正值)
 新屋销售(万户)                          65.4  (7月)                      58.2  (6月修正值)
 工厂订单(%)                              1.9  (7月)                      -1.8  (6月修正值)
 耐久财(耐用品)订单(%)                   +4.4  (7月)                      -4.2  (6月修正值)
 供应管理协会非制造业指数                51.4  (8月)                      55.5  (7月)
 供应管理协会制造业指数                  49.4  (8月)                      52.6  (7月)
 趸售(批发)库存(%)                       持平  (7月)                      +0.3  (6月)
 进口物价(%)                             -0.2  (8月)                      +0.1  (7月修正值)
 出口物价(%)                             -0.8  (8月)                      +0.2  (7月修正值)
 单位劳工成本(%)                         +4.3  (第二季修正值)             -0.3  (第一季修正值)
 非农业生产率(%)                         -0.6  (第二季修正值)             -0.6  (第一季修正值)
 经常帐(亿美元)                     赤字1,199  (第二季)            赤字1,318.4  (第四季修正值)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐