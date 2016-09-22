美国各类经济指标总览--2016/9/22

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为25.2万人(预估为26.2万人)。 世界大型企业研究会公布的数据显示，美国8月领先指标下滑0.2%，为124.1，预估为持平。 全美不动产协会(NAR)公布，美国8月成屋销售下跌0.9%，年率为533万户，接受路透访查的分析师预估8月成 屋销售上涨1.1%，年率为545万户。7月成屋销售年率由539万户下修至538万户。 当前值 前次值 失业率(%) 4.9 (8月) 4.9 (7月) 非农业就业岗位(万) 增加15.1 (8月) 增加27.5 (7月修正值) 平均时薪(%) +0.1 (8月) +0.3 (7月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (8月) 持平 (7月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.3 (8月) +0.1 (7月) 实质所得(%) -0.4 (8月) +0.4 (7月) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% 持平 (8月) -0.4 (7月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI 0.1 (8月) -0.3 (7月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +1.1 (第二季修正值) +0.8 (第一季终值) GDP平减指数(%) +2.3 (第二季修正值) +0.5 (第一季终值) 零售销售(%) -0.3 (8月) +0.1 (7月) 国际贸易收支(亿美元) 逆差394.7 (7月) 逆差446.6 (6月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第二季) +0.6 (第一季) 工业生产(%) -0.4 (8月) 0.6 (7月) 产能利用率(%) 75.5 (8月) 75.9 (7月) 初请失业金人数(万人) 25.2 (9月17日当周) 26 (9月10日当周) 联邦预算(亿美元) 赤字1,070 (8月) 赤字1,130 (7月) 领先指标(%) -0.2 (8月) +0.4 (7月) 个人所得(%) +0.2% (6月) +0.2% (5月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.1% (6月) +0.2% (5月) 消费者信贷(亿美元) 增加177.1 (7月) 增加145.3 (6月修正值) 企业库存(%) 持平 (7月) +0.2 (6月修正值) 建筑支出(%) 持平 (7月) +0.9 (6月修正值) 消费者信心 101.1 (8月) 96.7 (7月修正值) 房屋开工(万户) 114.2 (8月) 121.2 (7月修正值) 建筑许可(万户) 113.9 (8月) 114.4 (7月修正值) 成屋销售(万户) 533 (8月) 538 (7月修正值) 新屋销售(万户) 65.4 (7月) 58.2 (6月修正值) 工厂订单(%) 1.9 (7月) -1.8 (6月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +4.4 (7月) -4.2 (6月修正值) 供应管理协会非制造业指数 51.4 (8月) 55.5 (7月) 供应管理协会制造业指数 49.4 (8月) 52.6 (7月) 趸售(批发)库存(%) 持平 (7月) +0.3 (6月) 进口物价(%) -0.2 (8月) +0.1 (7月修正值) 出口物价(%) -0.8 (8月) +0.2 (7月修正值) 单位劳工成本(%) +4.3 (第二季修正值) -0.3 (第一季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第二季修正值) -0.6 (第一季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,199 (第二季) 赤字1,318.4 (第四季修正值)