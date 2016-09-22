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市场报道 | 2016年 9月 23日 星期五 00:51 BJT

欧洲汇市：英镑反弹，因英央行货币政策委员福布斯称没有理由进一步减息

路透伦敦9月22日 - 英镑兑美元周四从五周低位反弹，此前英国央行货币政策委员福布斯称，央行没有理由进一步降息，以提振英国退欧公投后的经济。

福布斯是央行货币政策委员会内的鹰派委员，她的讲话使她与大多数其他委员的意见相左。

本周稍早，英国央行货币政策委员桑德斯称，未来数年英国经济应会以合理的步伐增长。英国经济放缓速度没有大部份分析师预期的严重，抵住了退欧公投带来的“温和”冲击。

1535 GMT，英镑兑美元 涨0.6%，至1.3104美元，英镑在周二跌穿1.30美元后，周三低见1.2946美元。英镑兑欧元 上涨0.1%，至0.8579英镑。

英镑在周三尾盘受到提振，因美元走弱，此前美联储维持利率不变，且对未来数年升息步伐的预估没有之前预期的积极。

尽管美联储强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，但联储预计，明年和2018年升息的幅度会小于之前的预期，并将长期利率预估从3.0%下调至2.9%。 这令美元下跌，且扶助缓和了英镑的卖盘。

投资者将关注英央行总裁卡尼今日稍晚在柏林的讲话。本月稍早卡尼在对议会的证词陈述中为进一步放宽货币政策留有余地，尽管近期英国数据有惊喜。(完) 　　

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