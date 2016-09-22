欧洲汇市：英镑反弹，因英央行货币政策委员福布斯称没有理由进一步减息

英国经济：2017年并购活动将大幅下降，因投资者观望退欧前景--律所
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透伦敦9月22日 - 英镑兑美元周四从五周低位反弹，此前英国央行货币政策委员福布斯称，央行没有理由进一步降息，以提振英国退欧公投后的经济。
福布斯是央行货币政策委员会内的鹰派委员，她的讲话使她与大多数其他委员的意见相左。
本周稍早，英国央行货币政策委员桑德斯称，未来数年英国经济应会以合理的步伐增长。英国经济放缓速度没有大部份分析师预期的严重，抵住了退欧公投带来的“温和”冲击。
1535 GMT，英镑兑美元 涨0.6%，至1.3104美元，英镑在周二跌穿1.30美元后，周三低见1.2946美元。英镑兑欧元 上涨0.1%，至0.8579英镑。
英镑在周三尾盘受到提振，因美元走弱，此前美联储维持利率不变，且对未来数年升息步伐的预估没有之前预期的积极。
尽管美联储强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，但联储预计，明年和2018年升息的幅度会小于之前的预期，并将长期利率预估从3.0%下调至2.9%。 这令美元下跌，且扶助缓和了英镑的卖盘。
投资者将关注英央行总裁卡尼今日稍晚在柏林的讲话。本月稍早卡尼在对议会的证词陈述中为进一步放宽货币政策留有余地，尽管近期英国数据有惊喜。(完)
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲