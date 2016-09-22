欧洲汇市：英镑反弹，因英央行货币政策委员福布斯称没有理由进一步减息

路透伦敦9月22日 - 英镑兑美元周四从五周低位反弹，此前英国央行货币政策委员福布斯称，央行没有理由进一步降息，以提振英国退欧公投后的经济。

福布斯是央行货币政策委员会内的鹰派委员，她的讲话使她与大多数其他委员的意见相左。

本周稍早，英国央行货币政策委员桑德斯称，未来数年英国经济应会以合理的步伐增长。英国经济放缓速度没有大部份分析师预期的严重，抵住了退欧公投带来的“温和”冲击。

1535 GMT，英镑兑美元 涨0.6%，至1.3104美元，英镑在周二跌穿1.30美元后，周三低见1.2946美元。英镑兑欧元 上涨0.1%，至0.8579英镑。

英镑在周三尾盘受到提振，因美元走弱，此前美联储维持利率不变，且对未来数年升息步伐的预估没有之前预期的积极。

尽管美联储强烈暗示仍可能在年底前收紧货币政策，但联储预计，明年和2018年升息的幅度会小于之前的预期，并将长期利率预估从3.0%下调至2.9%。 这令美元下跌，且扶助缓和了英镑的卖盘。