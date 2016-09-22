纽约期市：原糖期货从2012年峰值回落，阿拉比卡咖啡从19个月高位下跌

中国热股：乐视网早盘涨逾3%，融创中国向乐视系投入150亿元
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约/伦敦9月22日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四下跌，因尾盘出现卖盘，美元下跌和对巴西供应的担忧最初提振原糖急升5%，触及逾四年高位。
咖啡期货也一度升至19个月高位，但阿拉比卡咖啡也在尾盘转至平盘以下。可可期价坚挺。所有市场盘初都受买盘提振上涨，追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 触及四周高位，连升第六日。
3月原糖合约 收跌0.09美分，或0.4%，报每磅22.67美分，盘中交投在宽幅为1.34美分的区间内，且触及23.88美分，此为2012年7月来次月合约最高。
10月/3月合约贴水SBV6-H7短暂触及六周来最窄的水准，10月合约将在下周五到期。
12月白糖 收高1.20美元，或0.2%，报每吨591.70美元。
“昨日美联储会议说明了，利率将在较长时间内保持不变，基金以此为理由，纷纷在市场买入，认为美元短期内不太可能大幅走强的观点是可靠的，”ED&F Man研究部主管Kona Haque说。
罗布斯塔咖啡升至19个月高位，交易商聚焦在对巴西和越南供应的忧虑。
11月罗布斯塔咖啡 收高16美元，或0.8%，报每吨2,002美元，盘中升至2015年2月以来的次月合约最高水平2,028美元。
12月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.3美分，或0.8%，报每磅1.5525美元，此前升至1.641美元，也为2015年2月以来最高。
12月伦敦可可期货 收高12英镑，或0.5%，报每吨2,320英镑，12月纽约可可期货 收高43美元，或1.5%，报每吨2,920美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)