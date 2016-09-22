纽约期市：原糖期货从2012年峰值回落，阿拉比卡咖啡从19个月高位下跌

路透纽约/伦敦9月22日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四下跌，因尾盘出现卖盘，美元下跌和对巴西供应的担忧最初提振原糖急升5%，触及逾四年高位。

咖啡期货也一度升至19个月高位，但阿拉比卡咖啡也在尾盘转至平盘以下。可可期价坚挺。所有市场盘初都受买盘提振上涨，追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 触及四周高位，连升第六日。

3月原糖合约 收跌0.09美分，或0.4%，报每磅22.67美分，盘中交投在宽幅为1.34美分的区间内，且触及23.88美分，此为2012年7月来次月合约最高。

10月/3月合约贴水SBV6-H7短暂触及六周来最窄的水准，10月合约将在下周五到期。

12月白糖 收高1.20美元，或0.2%，报每吨591.70美元。

“昨日美联储会议说明了，利率将在较长时间内保持不变，基金以此为理由，纷纷在市场买入，认为美元短期内不太可能大幅走强的观点是可靠的，”ED&F Man研究部主管Kona Haque说。

罗布斯塔咖啡升至19个月高位，交易商聚焦在对巴西和越南供应的忧虑。

11月罗布斯塔咖啡 收高16美元，或0.8%，报每吨2,002美元，盘中升至2015年2月以来的次月合约最高水平2,028美元。

12月阿拉比卡咖啡期货 收跌1.3美分，或0.8%，报每磅1.5525美元，此前升至1.641美元，也为2015年2月以来最高。

12月伦敦可可期货 收高12英镑，或0.5%，报每吨2,320英镑，12月纽约可可期货 收高43美元，或1.5%，报每吨2,920美元。(完)

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