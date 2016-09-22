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市场报道 | 2016年 9月 23日 星期五 04:10 BJT

美国股市：道琼工业指数上扬0.54%，纳斯达克指数收涨0.84%

路透纽约9月22日 - 美国股市周四上涨，由大型科技公司领涨，延续
昨日涨势。美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三维持利率不变带动股市
攀升。
       
    根据初步收盘数据，道琼工业指数 升98.76点，或0.54%，至18
,392.46点；标准普尔500指数 升14.06点，或0.65%，至2,177.18点
；纳斯达克指数 上涨44.34点，或0.84%，至5,339.52点。(完)

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