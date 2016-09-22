纽约期市：ICE期棉触及六周高位，但获利了结限制涨幅

路透9月22日 - 期棉周四小幅上升，盘中触及六周高位，美元下跌和 出口销售数据强劲支撑市场。但棉花升幅受限，因交易商对本周升势获利 了结。 洲际交易所(ICE)次月12月合约 本周迄今上涨约6.5%，可望录 得逾两个月来最大单周涨幅。 周二，该合约升穿70美分，为逾一个月来首见。 市场消化了美国农业部周度出口销售报告。该报告显示，截至9月15 日该周，大陆棉销售总计19.79万出口包，较之前一周上升45%。 ICE-12月棉花合约 收高0.09美分，或0.13%，报每磅71.71美分 。交易区间为71.2-72.36美分，后者为8月12日以来最高。 美元指数 下跌0.26%。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)