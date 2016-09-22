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市场报道 | 2016年 9月 23日 星期五 04:42 BJT

纽约期市：ICE期棉触及六周高位，但获利了结限制涨幅

路透9月22日 - 期棉周四小幅上升，盘中触及六周高位，美元下跌和
出口销售数据强劲支撑市场。但棉花升幅受限，因交易商对本周升势获利
了结。
   
    洲际交易所(ICE)次月12月合约 本周迄今上涨约6.5%，可望录
得逾两个月来最大单周涨幅。
    
    周二，该合约升穿70美分，为逾一个月来首见。
    
    市场消化了美国农业部周度出口销售报告。该报告显示，截至9月15
日该周，大陆棉销售总计19.79万出口包，较之前一周上升45%。
        
    ICE-12月棉花合约 收高0.09美分，或0.13%，报每磅71.71美分
。交易区间为71.2-72.36美分，后者为8月12日以来最高。
    
    美元指数 下跌0.26%。(完)
    
       
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
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    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 母红)

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