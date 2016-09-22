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市场报道 | 2016年 9月 23日 星期五 05:10 BJT

加拿大股市：上涨，由能源股和金融股领升

路透多伦多9月22日 - 加拿大主要股指周四上涨，由能源股和金融股
领升，因油价上涨，且投资者消化美国联邦储备理事会(FED/美联储)对未
来升息采取更谨慎态度。
    
    全球股市上涨，美国股市纳斯达克指数创纪录新高，此前美联储下调
今明两年加息次数预估。
   
    多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨86.36点，或0.59%，报
14,797.18点，盘中触及9月2日来最高14,841.23点。
    
    过去两日该指数大涨1.9%，但未能攻克8月高位14,855.69点，若突破
该水准，将升至去年6月来高位。
    
    10大类股中有九种收高。能源股升1.4%，因油价上涨。金融股升0.7%
，公用事业股也攀升0.7%。(完)

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