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市场报道 | 2016年 9月 23日 星期五 06:14 BJT

全球贵金属：9月22日SPDR黄金持仓上升0.69%，或6.53吨

路透9月22日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量上升0.69%，至950.92吨，周三为944.39吨。

以盎司计算，黄金持仓量 从30,363,117.73盎司升至30,572,995.28盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫；审校 张荻)

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