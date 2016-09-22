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亚洲 | 2016年 9月 23日 星期五 06:22 BJT

****澳新经济指标预测--9月23日-9月30日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值            
    
    9月19日当周
    
    9月23日(五)  
    暂无重要经济数据公布。 
    
    9月26日当周
    
    9月25日(日)
    2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元)               8月         --       逆差4.33
               年度贸易收支             截至8月的一年         --       逆差30.3
               进口                               8月         --             44 
               出口                                           --           39.6
    
    9月26日(一)
    暂无重要经济数据公布。
    
    9月27日(二) 
    暂无重要经济数据公布。
    
    9月28日(三) 
    暂无重要经济数据公布。
    
    9月29日(四)
    2145 新西兰建筑许可                            8月         --          -10.5%
    
    9月30日(五)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数          9月         --           15.5%
                             企业活动指数                      --           33.7%  
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                   9月         --           -9.7%
    0130     民间部门信贷                          8月         --           +0.4%
             房屋信贷                                          --           +0.5% 
    (完)

  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 侯雪苹；审校 张明钧)

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