澳新经济指标预测--9月23日-9月30日****

英国经济：2017年并购活动将大幅下降，因投资者观望退欧前景--律所
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月19日当周 9月23日(五) 暂无重要经济数据公布。 9月26日当周 9月25日(日) 2145 新西兰贸易收支(亿新西兰元) 8月 -- 逆差4.33 年度贸易收支 截至8月的一年 -- 逆差30.3 进口 8月 -- 44 出口 -- 39.6 9月26日(一) 暂无重要经济数据公布。 9月27日(二) 暂无重要经济数据公布。 9月28日(三) 暂无重要经济数据公布。 9月29日(四) 2145 新西兰建筑许可 8月 -- -10.5% 9月30日(五) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 9月 -- 15.5% 企业活动指数 -- 33.7% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 9月 -- -9.7% 0130 民间部门信贷 8月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 侯雪苹；审校 张明钧)
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲