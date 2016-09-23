欧洲央行：应灵活对待通胀目标实现时间，以确保金融稳定--管委克诺特

欧洲央行将中期通胀率目标设在略低于2%的水平，而且长期以来一直坚称，实现该目标的时间取决于通胀问题的严重程度。目前欧元区通胀率徘徊在零水准附近。

“在这样的情形之下，金融稳定和物价稳定是一致的，并不存在矛盾，只要你把时间范围...拉到足够长，”克诺特表示。

克诺特指出，鉴于经济危机过后出现的通缩风险，欧洲央行目前“逆风而行”的政策是有必要的。他在过去曾批评欧洲央行的政策。

“负通胀率真正演变为自我强化的通缩螺旋的唯一时期，就是在金融泡沫破裂之后，”克诺特称。