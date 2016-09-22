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亚洲 | 2016年 9月 23日 星期五 06:39 BJT

****日韩经济指标预测--9月23日-9月30日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间     经济指标/活动                   公布时段      预估值       前值 
   
    
    9月19日当周
    
    9月23日(五)
    0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI)      9月初值         --         49.5 
    
    9月26日当周                                                 
    
    9月26日(一)
    暂无重要经济数据公布。 
    
    9月27日(二)                                                  
    暂无重要经济数据公布。 
    
    9月28日(三)
    2100 韩国消费者信心指数                         9月         --           102
 
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周         --     卖超6,076
         外资投资日本股票(亿日圆)                               --     卖超4,790
    
    9月28-29日
    2350 日本零售销售(较上年同期)                   8月         --         -0.2%
    
    9月29日(四)
    2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI)           10月         --            77
    2300 韩国工业生产(较上年同期)                   8月         --         +1.6%
             工业生产(较前月)                                   --         +1.4%
              服务业产出(较前月)                                --         -0.7%
    
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)               8月         --         -0.5%
             所有家庭支出(较前月)                               --         +2.5%
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)8月         --         -0.5%
             全国整体CPI                                        --         -0.4%
             东京地区核心CPI(较上年同期)            9月         --         -0.4%
             东京地区整体CPI                                    --         -0.5%
    2330 日本求才求职比                             8月         --          1.37
             失业率                                             --          3.0%
 
    
    9月29-30日    
    2350 日本工业生产                           8月初值         --         -0.4%
                         
             一个月预估值                                       --         +4.1%
             两个月预估值                                       --         -0.7%
    
    9月30日(五)
    0030 韩国日经/Markit制造业PMI                   9月         --          48.6
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                   8月         --        -10.9%
             房屋开工(较上年同期)                               --         +8.9%
    (完)

      
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