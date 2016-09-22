日韩经济指标预测--9月23日-9月30日****

英国经济：2017年并购活动将大幅下降，因投资者观望退欧前景--律所
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月19日当周 9月23日(五) 0030 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 -- 49.5 9月26日当周 9月26日(一) 暂无重要经济数据公布。 9月27日(二) 暂无重要经济数据公布。 9月28日(三) 2100 韩国消费者信心指数 9月 -- 102 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,076 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超4,790 9月28-29日 2350 日本零售销售(较上年同期) 8月 -- -0.2% 9月29日(四) 2100 韩国央行制造业景气判断指数(BSI) 10月 -- 77 2300 韩国工业生产(较上年同期) 8月 -- +1.6% 工业生产(较前月) -- +1.4% 服务业产出(较前月) -- -0.7% 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 8月 -- -0.5% 所有家庭支出(较前月) -- +2.5% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期)8月 -- -0.5% 全国整体CPI -- -0.4% 东京地区核心CPI(较上年同期) 9月 -- -0.4% 东京地区整体CPI -- -0.5% 2330 日本求才求职比 8月 -- 1.37 失业率 -- 3.0% 9月29-30日 2350 日本工业生产 8月初值 -- -0.4% 一个月预估值 -- +4.1% 两个月预估值 -- -0.7% 9月30日(五) 0030 韩国日经/Markit制造业PMI 9月 -- 48.6 0500 日本建筑订单(较上年同期) 8月 -- -10.9% 房屋开工(较上年同期) -- +8.9% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
路透伦敦1月16日 - Baker McKenzie律师事务所周一发布的一份报告中称，2017年英国的并购活动将大幅下降，因英国退欧协议存在不确定性。
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲