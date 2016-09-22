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亚洲 | 2016年 9月 23日 星期五 06:32 BJT

更新版 1- 《全球汇市》美元普跌，此前美联储下调长期利率预估

(新增文末表格)
    * 美元普跌，此前美联储下调今明两年利率预估
    * 美元指数触及10日最低水准
    * 原油相关货币走坚，因油价上涨
    * 挪威克朗兑美元上涨超过2%，因挪威央行维持利率不变

    路透纽约9月22日 - 美元兑一篮子主要货币周四跌至10日最低水准，上日美国联邦储备
理事会(美联储/FED)下调长期利率预估。
    
    美联储周三结束为期两日会议后，将银行间隔夜拆借利率目标区间维持在0.25%-0.5%不
变。联储还预计，明年和2018年升息的幅度会小于之前的预期，并将长期利率预估从3.0%下
调至2.9%。 
    
    消息拖累美元全面下跌，因投资者降低对美国利率的预期。
    
    “一方面，看来美联储可能在12月升息，表面上看立场偏鹰派，对美元有利，但另一方
面，美联储下调了长期升息路径预期，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师O
mer Esiner说。
    “当美联储下调未来升息路径预期，很难太看好美元。”
    
    利率上升，将增加相关货币对投资者的吸引力。
    
    美元指数 盘中跌至9月12日来最低95.048，在午后交易中微幅反弹，美元指数最
新下跌0.25%，报95.426。
    
    欧元兑美元 稍早触及近一周最高1.1250美元，最新报1.1202美元，上涨0.15%。
    
    美元兑瑞郎 触及两周低点，报0.9663瑞郎。
    
    油价连续第二日攀升，部份归功于上周美国原油库存意外骤降。油价走坚，带动加元C
AD=，哥伦比亚披索 和俄罗斯卢布 等原油相关货币上涨。
    
    分析师表示，美联储下调升息路径预期，提振风险人气，也令这些货币得益。
    
    美元兑加元和哥伦比亚披索触及近两周最低水准，兑卢布触及8月18日来最低。
    
    挪威克朗兑美元 上涨超过2%，是兑美元涨幅最大的货币，此前挪威央行维持主要
利率不变，且暗示可能不需要进一步减息，因为经济提速。
    
    周三公布的数据显示，挪威失业率升至20年最高水准，这并未影响挪威央行的政策决定
。(完)
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.1207   1.1185   +0.20   +3.20   1.0860
    美元/日圆            100.73   100.29   +0.44  -16.27   120.30
    欧元/日圆         112.88   112.23   +0.58  -13.48   130.47
    美元/瑞郎            0.9683   0.9734   -0.52   -3.34   1.0018
    英镑/美元            1.3073   1.3025   +0.37  -11.30   1.4738
    美元/加元            1.3040   1.3099   -0.45   -5.77   1.3839
    美元/离岸人民币     6.6812   6.6680   +0.20   +1.72   6.5680
    澳元/美元            0.7642   0.7623   +0.25   +5.04   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0854   1.0895   -0.38   -0.29   1.0886
    欧元/英镑         0.8566   0.8583   -0.20  +16.28   0.7367
    新西兰元/美元        0.7310   0.7351   -0.56   +7.11   0.6825
    美元/挪威克朗        8.1286   8.2584   -1.57   -8.05   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.1160   9.2395   -1.34   -5.05   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.5476   8.5564   -0.10   +1.20   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.5807   9.5713   +0.10   +4.47   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　

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