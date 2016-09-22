更新版 1- 《全球汇市》美元普跌，此前美联储下调长期利率预估

(新增文末表格) * 美元普跌，此前美联储下调今明两年利率预估 * 美元指数触及10日最低水准 * 原油相关货币走坚，因油价上涨 * 挪威克朗兑美元上涨超过2%，因挪威央行维持利率不变 路透纽约9月22日 - 美元兑一篮子主要货币周四跌至10日最低水准，上日美国联邦储备 理事会(美联储/FED)下调长期利率预估。 美联储周三结束为期两日会议后，将银行间隔夜拆借利率目标区间维持在0.25%-0.5%不 变。联储还预计，明年和2018年升息的幅度会小于之前的预期，并将长期利率预估从3.0%下 调至2.9%。 消息拖累美元全面下跌，因投资者降低对美国利率的预期。 “一方面，看来美联储可能在12月升息，表面上看立场偏鹰派，对美元有利，但另一方 面，美联储下调了长期升息路径预期，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师O mer Esiner说。 “当美联储下调未来升息路径预期，很难太看好美元。” 利率上升，将增加相关货币对投资者的吸引力。 美元指数 盘中跌至9月12日来最低95.048，在午后交易中微幅反弹，美元指数最 新下跌0.25%，报95.426。 欧元兑美元 稍早触及近一周最高1.1250美元，最新报1.1202美元，上涨0.15%。 美元兑瑞郎 触及两周低点，报0.9663瑞郎。 油价连续第二日攀升，部份归功于上周美国原油库存意外骤降。油价走坚，带动加元C AD=，哥伦比亚披索 和俄罗斯卢布 等原油相关货币上涨。 分析师表示，美联储下调升息路径预期，提振风险人气，也令这些货币得益。 美元兑加元和哥伦比亚披索触及近两周最低水准，兑卢布触及8月18日来最低。 挪威克朗兑美元 上涨超过2%，是兑美元涨幅最大的货币，此前挪威央行维持主要 利率不变，且暗示可能不需要进一步减息，因为经济提速。 周三公布的数据显示，挪威失业率升至20年最高水准，这并未影响挪威央行的政策决定 。(完) 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1207 1.1185 +0.20 +3.20 1.0860 美元/日圆 100.73 100.29 +0.44 -16.27 120.30 欧元/日圆 112.88 112.23 +0.58 -13.48 130.47 美元/瑞郎 0.9683 0.9734 -0.52 -3.34 1.0018 英镑/美元 1.3073 1.3025 +0.37 -11.30 1.4738 美元/加元 1.3040 1.3099 -0.45 -5.77 1.3839 美元/离岸人民币 6.6812 6.6680 +0.20 +1.72 6.5680 澳元/美元 0.7642 0.7623 +0.25 +5.04 0.7275 欧元/瑞郎 1.0854 1.0895 -0.38 -0.29 1.0886 欧元/英镑 0.8566 0.8583 -0.20 +16.28 0.7367 新西兰元/美元 0.7310 0.7351 -0.56 +7.11 0.6825 美元/挪威克朗 8.1286 8.2584 -1.57 -8.05 8.8398 欧元/挪威克朗 9.1160 9.2395 -1.34 -5.05 9.6011 美元/瑞典克朗 8.5476 8.5564 -0.10 +1.20 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.5807 9.5713 +0.10 +4.47 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)