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亚洲 | 2016年 9月 23日 星期五 06:34 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月22日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         109.36    +3.36    +3.17   6456462
    京东                26.30    +0.42    +1.62  17247372
    新浪              77.90    +0.43    +0.56   1129249
    搜狐              44.48    +0.74    +1.69    122831
    网易             252.05    +2.51    +1.01   1285114
    百度             195.45    -0.58    -0.30   3619664
    
    台湾
    台湾积体电路       30.66    +0.16    +0.52   1166271
    联电                1.88    -0.01    -0.53    210104
    日月光              6.03    -0.03    -0.50     98281
    矽品精密           7.50    +0.05    +0.67    221624
    和信超媒体         2.53    +0.03    +1.20     13456
    友达                3.74    -0.10    -2.60     90417
    中华电信           35.44    -0.20    -0.56     88163
    台湾国际航电      48.68    +0.32    +0.66    975136
    
    香港
    中国移动           62.66    +0.31    +0.50    182045
    中国联通           12.23    +0.35    +2.95    334050
    中国电信           51.35    +0.45    +0.88      3799
    中芯国际            5.68    -0.02    -0.35      7742
    电讯盈科         6.21    -0.20    -3.12      9343
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张明钧)

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