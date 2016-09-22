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亚洲 | 2016年 9月 23日 星期五 07:26 BJT

金砖国家：9月22日股汇市收盘纵览

路透9月23日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月22日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.69%，报920.92点。

中国股市：沪综指反弹收升，美联储暂不加息提振大盘房地产板块领涨

中国汇市：人民币缩量小幅收升，外部风险缓解短期下行压力暂缓

香港股市：收高，美联储维持利率不变改善风险偏好

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巴西股市：收高，因交易商愈发押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)升息步伐将缓慢。指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.03%，报58,994.167点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 下滑0.47%，收报3.2248/58，上日收报3.2097/14。

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南非股市：收高，金融和零售类股领涨，因银行坏账料减少且消费者压力料降低，此前南非央行连续第三次会议维持利率不变。指标Top-40指数 收盘上涨2.31%，报45,307.58点；大盘综合指数 收盘上涨2.24%，报51,895.18点。

南非汇市：兰特回吐涨幅，此前南非央行维持利率不变

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印度股市：受美联储维持利率不变推动大涨。BSE指数 收盘上涨0.93%，报28,773.13点，创9月9日来最高收位；NSE指数 收盘上涨1.03%，报8,867.45点，创逾两周来最大单日百分比涨幅。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.66/66.67，上日收报67.015/67.025。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨2.31%，报1,002.13点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨2.58%，报520.25点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.17%，报63.703；卢布兑欧元 升值0.05%，报71.37。(完) (编译 杜明霞；审校 张若琪)

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