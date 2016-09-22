欧洲经济指标预测--9月23日-9月30日****

中国热股：乐视网早盘涨逾3%，融创中国向乐视系投入150亿元
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月19日当周 9月23日(五) 0646 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季终值 持平 +0.6% 0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 48.4 48.3 服务业PMI 52.0 52.3 综合PMI 51.4 51.9 0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 53.1 53.6 服务业PMI 52.1 51.7 综合PMI 53.4 53.3 0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI) 9月初值 51.5 51.7 服务业PMI 52.8 52.8 综合PMI 52.8 52.9 9月26日当周 9月26日(一) 0800 德国Ifo企业景气判断指数 9月 106.3 106.2 现况指数 112.9 112.8 预期指数 100.0 100.1 0800 意大利经季节调整零售销售(较前月) 7月 -- +0.2% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- +0.8% 0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 8月 -- 37.662 0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 7月初值 -- 顺差34.6 9月26-29日 0600 德国进口物价(较前月) 8月 -- +0.1% (较上年同期) -- -3.8% 9月27日(二) 0800 欧元区M3货供额(年增率) 8月 +4.9% +4.8% 针对家庭放款 -- +1.8% 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 7月 -- -2.8% (未经季节调整，较上年同期) -- -4.2% 0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月) 7月 -- -1.1% (未经季节调整，较上年同期) -- -2.7% 1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值 9月 -- 正9 9月27-30日 0600 德国实质零售销售(较前月) 8月 -- +1.7% (较上年同期) -- -1.5% 9月28日(三) 0600 德国GfK消费者信心指数 10月 10.2 10.2 0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数 8月 -- 正1.32 0645 法国消费者信心指数 9月 -- 97 0800 意大利企业信心指数 9月 -- 101.1 0800 意大利消费者信心指数 9月 -- 109.2 0900 意大利薪资指数(较前月) 8月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 9月29日(四) 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 9月 减少0.5 减少0.7 未经季节调整失业人数(万人) -- 268.4 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) -- 267.5 0830 英国消费者信贷(亿英镑) 8月 -- 增加11.81 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加26.65 抵押贷款批准件数(件) -- 60,912 M4货供额(较前月) -- +1.2% 0900 欧元区企业景气指数 9月 -- 0.02 经济景气指数 103.5 103.5 工业景气指数 负4.2 负4.4 服务业景气指数 -- 10.0 消费者信心指数终值 -- 负8.5 消费者通胀预期指数 -- 3.3 生产者通胀预期指数 -- 负0.8 1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 持平 -0.1% (较上年同期) +0.5% +0.3% 消费者物价指数(CPI)(较前月) 持平 持平 (较上年同期) +0.6% +0.4% 2301 英国GfK消费者信心指数 9月 -- 负7 9月30日(五) 0645 法国消费者支出(较前月) 8月 -- -0.2% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值 -- +0.4% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- 持平 0800 意大利失业率 8月 -- 11.4% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -- +0.6% (较上年同期) -- +2.2% 0830 英国企业投资(较前季) 第二季 -- +0.5% (较上年同期) -- -0.8% 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第二季 -- 赤字325.9 0900 欧元区HICP(较上年同期) 9月初值 +0.3% +0.2% 0900 欧元区失业率 8月 10.0% 10.1% 0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 9月初值 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.1% 消费者物价指数(CPI)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -0.1% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -- +0.5% (较上年同期) -- -3.0% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 汪红英；审校 戴素萍)
路透上海1月16日 - 陷入资金困局的乐视网 周一复牌后大涨逾3%，因融创中国 通过受让乐视网及其关联企业的部分股权，向乐视系注资150亿元人民币，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0135GMT * 欧元/日圆随美元/日圆走软，下行方向阻力最小 * 稍早探低至121.03后反弹，暂时处于121-124区间 * 若跌破121.00及120.93的12月8日低点，则看空，可能测试云区 * 今日日线一目均衡云区在118.05-119.86 * 技术阻力在一目均衡转换线和基准线，分别在122.37和122.55 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 2月2日 商品及服务收支(亿澳元) 11月 顺差12.43 逆差11.19 出口(较前月) +8% 1.0% 进口(较前月) 持平 +2.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)