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市场报道 | 2016年 9月 23日 星期五 07:57 BJT

****欧洲经济指标预测--9月23日-9月30日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值
    
   
    9月19日当周
    
    9月23日(五)
    0646 法国国内生产总值(GDP)(较前季)          第二季终值        持平      +0.6%
    0700 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      9月初值         48.4       48.3
                   服务业PMI                                      52.0       52.3
                   综合PMI                                        51.4       51.9
    0730 德国Markit制造业采购经理人指数(PMI)      9月初值         53.1       53.6
                   服务业PMI                                      52.1       51.7
                   综合PMI                                        53.4       53.3
    0800 欧元区Markit制造业采购经理人指数(PMI)    9月初值         51.5       51.7
                     服务业PMI                                    52.8       52.8
                     综合PMI                                      52.8       52.9 
    
    
    9月26日当周
    
    9月26日(一)
    0800 德国Ifo企业景气判断指数                     9月         106.3      106.2
                    现况指数                                     112.9      112.8
                    预期指数                                     100.0      100.1
    0800 意大利经季节调整零售销售(较前月)            7月           --      +0.2%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                    --      +0.8%
    0830 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 8月           --     37.662
    0900 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元)      7月初值           --   顺差34.6
    
    9月26-29日
    0600 德国进口物价(较前月)                        8月           --      +0.1%
                     (较上年同期)                                  --      -3.8%
    
    9月27日(二) 
    0800 欧元区M3货供额(年增率)                      8月         +4.9%     +4.8%
               针对家庭放款                                        --      +1.8%
    0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月)          7月           --      -2.8%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --      -4.2%
    0800 意大利工业销售(经季节调整，较前月)          7月           --      -1.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --      -2.7%
    1000 英国工业联盟(CBI)零售销售差值               9月           --        正9
    
    9月27-30日
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    8月           --      +1.7%
                         (较上年同期)                              --      -1.5%
    
    9月28日(三)
    0600 德国GfK消费者信心指数                      10月          10.2      10.2
    0600 瑞银集团(UBS)瑞士消费指数                   8月           --     正1.32
    0645 法国消费者信心指数                          9月           --         97
    0800 意大利企业信心指数                          9月           --      101.1
    0800 意大利消费者信心指数                        9月           --      109.2
    0900 意大利薪资指数(较前月)                      8月           --       持平
                       (较上年同期)                                --      +0.6%
    
    9月29日(四)
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)            9月   　   减少0.5  减少0.7
             未经季节调整失业人数(万人)                            --      268.4
             经季节调整失业率                                     6.1%      6.1%
             经季节调整失业人数(万人)                              --      267.5
    0830 英国消费者信贷(亿英镑)                      8月           --  增加11.81
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                               --  增加26.65
            抵押贷款批准件数(件)                                   --     60,912
            M4货供额(较前月)                                       --      +1.2%
    0900 欧元区企业景气指数                          9月       　  --       0.02
               经济景气指数                                      103.5     103.5
               工业景气指数                                   　 负4.2     负4.4
               服务业景气指数                                　    --       10.0
               消费者信心指数终值                                  --      负8.5
               消费者通胀预期指数                                  --        3.3
               生产者通胀预期指数                                  --      负0.8 
    1200 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     9月初值         持平     -0.1%
                                 (较上年同期)                    +0.5%     +0.3%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                          持平      持平
                            (较上年同期)                         +0.6%     +0.4%
    2301 英国GfK消费者信心指数                       9月           --        负7
    
    9月30日(五)
    0645 法国消费者支出(较前月)                      8月           --      -0.2%
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 9月初值          --      +0.4%
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             8月           --       持平
    0800 意大利失业率                                8月           --      11.4%
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          　 第二季 　　     --      +0.6%
                          (较上年同期)                             --      +2.2%
    0830 英国企业投资(较前季)                      第二季　　　 　 --　　　+0.5%
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　　　　　 -- 　　 -0.8%
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                    第二季 　       --  赤字325.9
    0900 欧元区HICP(较上年同期)                   9月初值        +0.3%     +0.2%
    0900 欧元区失业率                                8月         10.0%     10.1% 
    0900 意大利消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   9月初值          --      -0.1%
                                 (较上年同期)                      --      -0.1%
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                           --      +0.2%
                            (较上年同期)                           --      -0.1%
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            8月          --      +0.5%
                                  (较上年同期)                     --      -3.0%
    (完)  
     
      
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 汪红英；审校 戴素萍)

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